崇越集團董事長郭智輝 強棒出擊護健康

崇越集團董事長郭智輝面對繁忙的集團業務，精神依舊煥發，年輕時打棒壘球鍛鍊出來的強健體魄，仍能從已近古稀之年的身體上窺探一二，這是每天堅持鍛鍊與飲食積累的成果，很難想像前年的他正歷經一場大病，卻也更加堅定郭智輝對養生的決心。

郭智輝年輕時仗著身體好，菸酒一樣都不少，但隨著年紀漸增，麻煩也找了上來，2020年就因病毒感染引起顏面神經失調，加上遺傳性的三高（高血壓、高血糖、高血脂）讓治療更加困難，那時他身體機能下滑，一度不能吃不能喝，後來透過聽從醫囑，以及仰賴自身飲食及運動，慢慢控制住病情並逐漸恢復。\

選擇有益健康的食物

一場大病也讓郭智輝更重視養生的重要性，除了早已戒掉的菸酒外，飲食也更加重視健康餐食，「飲食不再只是求溫飽，滿足口腹之慾的同時，還要吃得健康、吃得快樂。」郭智輝表示，寧願多花點錢吃，也不願把錢用在看病上，吃得貴，不是吃得精美，而是選擇有益身體健康的食物。

堅持每天健走40分鐘

除了飲食，郭智輝認為，運動也是養生的不二法門。過去每天早上習慣在國父紀念館的外圍散步，偶爾打高爾夫球，現在更堅持每天健走40分鐘，周末時也會到位於三峽的臺北大學運動中心進行XPORTS重量訓量，避免肌少症，曾任中華民國棒球協會副理事長的他，在疫情緩和後，更開始重拾手套與球棒。

郭智輝指出，健康的五個變數包含吃喝、運動、睡眠、環境及情緒，但最重要的是了解自己的身體狀況，每個人的喜好跟可以接受的環境條件並不相同，就想有些人吃辣可以，有些人卻碰都不能碰，養生就是要尊重自己的身體跟環境，尤其現在科技發達，各種檢測儀器愈發方便，只要能做到早期發現、早期治療，更能在症狀出現前，就提前防範。

正因為走過這些年頭，郭智輝瞭解健康的觀念對人的影響，近年也從自身出發，將養生之道拓展到集團層面。大健康產業遂漸成為崇越集團繼半導體製程材料銷售、環保綠能業務外，第三個重要的事業體，旗下的「安永鮮物」更以推展正確食育觀念為己任，郭智輝相信藥補不如食補，公司的招牌商品－安永鱸魚精也成為郭智輝在養病期間的飲食「良藥」。

此外，郭智輝也因抱持對棒球的熱愛，早些年就在公司內部推廣棒壘球運動，隨後「安永鮮物棒球隊」也在郭智輝督軍下成立，崇越集團2021年更於臺北大學運動中心創立「XPORTS」專業運動訓練品牌，引進日本鳥取「初動負荷器材」，期許打造出台灣「費雪運動訓練中心」，旨在培養國內成棒人才。郭智輝更明白運動的拓展不能只在競技上，還包含休閒與復健層面，未來也打算在宜蘭的「安永心食館」推出團隊活動的遊戲場域，將「團隊合作」打造成一門課程。

運動不僅帶給郭智輝健康的人生，啟發他團隊合作的重要性，曾經的選手人生也帶給他不一樣的視野，更使他學會控制自己的情緒。

過去有選手從安永鮮物隊離開加入職業球隊後，上場後卻遲遲難以得勝，郭智輝一眼就看出問題，就是過度的求好心切，影響到身體機能。他表示，這跟情緒調節有關，現代人工作壓力大也都會面臨相同的問題，排解壓力的方式每個人並不相同，但要懂得快速冷靜的方法，犯錯通常都是情緒高張的時候犯錯。

郭智輝表示，透過現代醫學技術，一般人的壽命都可以到80、90歲，但如果沒有好好重視自己的身體，活到那個歲數但餘命都在病床上，也是沒有人樂見的。隨著現代科技的高速發展，透過AI檢測、判斷，醫療診斷得以更加精準，配合穿戴裝置的普及化，更能協助每個人瞭解自己的身體，養生不能只是口頭說說，更要是實踐在生活各個層面。

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