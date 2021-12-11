這些藥不能一起吃！一文看懂食物禁忌與用藥提醒

藥師，我服用三個科別十幾種藥品，這些藥能一起吃嗎?

曾聽聞患者分享自己的藥品全數隔開服用，有人則是不同科別的藥品錯開服用，顯見多數人對於藥物交互作用還是陌生且困擾，以下就常見交互作用類型與注意事項做簡單介紹。

一、結合反應：

藥物因化學性質產生結合導致藥效減低，例如四環黴素類與氟喹諾酮類抗生素會與金屬離子螯合。

處理與注意：

此類型交互作用需將服藥時間錯開，建議時間因藥品而異，上述抗生素與含金屬離子藥品或食品建議至少間隔2小時。

二、藥效影響：

因為藥品本身藥效類似或相反，導致治療效果受到影響或產生副作用，例如抗凝血藥品與阿斯匹靈併用可能增加出血風險。

處理與注意：

慢性長期服用的藥品會在體內達到穩定狀態濃度，錯開服藥時間對於減少交互作用發生的效益不大，若治療需求無法避免併用這些藥品，就要了解可能產生的副作用症狀，上述出血風險可注意是否有傷口不易止血、異常瘀青、血尿或黑便等情形，當副作用發生時請先回診讓醫師評估。

三、代謝影響：

藥物代謝受到另一個藥品或食物影響，導致藥物血中濃度變化影響藥效或增加副作用風險，常見的心血管用藥與葡萄柚禁忌便屬此類。

處理與注意：

食物禁忌盡量避免。藥物如果無法避免併用，在用藥期間請密切監測療效，例如降血糖或血壓藥品定時量測相關指標，若藥效指標無法自行量測則注意疾病症狀是否變化及定期回診追蹤。 交互作用的種類、發生機率和嚴重程度族繁無法概一而論，現今藥品也不斷推陳出新，醫師開立處方實難避開所有交互作用，錯開服藥時間並非唯一解且容易增加忘記服藥或重複吃藥等風險，若您有這方面的困擾，建議用藥前和藥師或醫師多討論，規劃出最適合自己的服藥方式和相關交互作用風險監測。

（文／周峻毅藥師，彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 藥學部）

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