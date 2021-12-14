冬至養生早睡晚起 睡前來個暖心藥浴

地球圍繞太陽轉，古人們觀察太陽運行日照節律週期，將國曆12月21日、22日或23日訂定為冬至。

冬至的意義

對於生活在北半球的人們來說，冬至是一年當中白天最短、夜晚最長的日子，今年則在12月21日。冬至過後，日照時間逐漸延長，後被引申為迎接陽氣的日子。習俗上在冬至吃湯圓，象徵年度的圓滿與團圓，又增添一歲。

冬日養藏之道

於中醫經典《黃帝內經》中提到冬天三個月的「養藏之道」。冬天氣候寒冷，屬一年當中閉藏的季節。此時流水結冰、土地被凍裂，植物草木凋零，動物昆蟲蟄伏，萬物潛藏起來使陽氣不被擾動。起居作息方面，宜養成規律地習慣，夜晚提早休息，早晨等待日出後才起床進行活動。情緒方面，調適自己的意念和意志平靜，適度地藏匿、修養，不過度張揚表現。外出活動時注意衣物保暖，避免皮膚暴露受到風寒侵襲，而反覆失去陽氣。

預防心血管、呼吸道疾病和流感

對於罹患心血管疾病的人如高血壓、心臟疾病、冠狀動脈疾病等，尤其特別注意因室內外、早晚溫差大，血管急遽收縮增加腦中風、心肌梗塞的風險。平時穩定控制三高、均衡飲食、規律運動和作息皆為不二法門。冬季也是氣喘的好發季節，呼吸道敏感族群應特別重視呼吸道保暖、降低過敏原來避免氣喘症狀發作。另外，冬季流感的流行期，身體機能差的人盡量避開人潮擁擠地區或密閉空間，注意保持空氣流通及建立良好的個人衛生習慣，如戴口罩、正確洗手，皆為有效預防流感的方法。

睡前溫暖藥浴

對於容易四肢手腳冰冷、麻木或痠痛的人來說，寒冬是一大考驗。古人云「寒從足下起」，除了運用衣物如帽子、圍巾、手套和襪子進行保暖之外，利用簡單的藥浴沖洗、浸泡雙足也是立冬很好的保健方法。

【暖心藥浴】

將桂枝、細辛、乾薑、艾葉等中藥材加水煮沸後，將藥汁加入適量溫水的盆中，浸泡雙腳及雙手，或沖洗身體達到溫暖氣血、活絡筋骨的效果。

圖／林幼淳醫師提供

適度藥膳進補

自古以來人們於冬令進補來增強體力、補充體機能不足；不過特別提醒，在急性感染、炎症的狀況下，及實證體質如火氣大、容易便祕、患有三高的人不建議自行進補，應在經醫師診斷調整的處方下進行補養。

【杜仲養精湯】

使用杜仲、枸杞等藥材，再加入少許薑汁來熬燉雞肉，適用在體質不足、虛弱的長輩和孩童。

杜仲，於《神農本草經》中記載有「補中益精氣，堅筋骨，強志」之功效。

枸杞子，除了經常被應用來明目，另外於《神農本草經》中說明「久服堅筋骨，輕身不老，耐寒暑」。

身體鍛鍊及戶外活動

平時根據個人身體狀態，來進行運動持續時間和強度的調整。我們能簡單地運用說話測試來判斷適度運動強度，如果能夠維持聊天對談，但無法流暢地唱歌，則達到較佳的中等運動強度。運動時間選擇上，因冬至陽光減少，能把握早晨或傍晚的陽光進行戶外活動，尤其照射多條陽經經絡分佈的後背，則同時藉由運動補充陽氣、通暢經絡。

林幼淳醫師。圖／林幼淳提供

（文／林幼淳，中國醫藥大學附設醫院中醫內科、中醫診斷科主治醫師）

延伸閱讀

益生菌、優格有幫助嗎？中醫師揭6方法順暢排便

偏頭痛真要命 中醫「治本」三管齊下

預防心肌梗塞、心血管疾病 中醫教你四大招

戴口罩狂長痘痘 該怎麼辦啊？

月經不來快找中醫！認識功能性下視丘無月經症