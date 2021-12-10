「醫生說我的心臟功能只剩20％，要開始吃藥了，為什麼會這樣啊？吃藥會有幫忙嗎？藥是不是有喘或腫才吃？血壓不高還需要吃藥嗎？藥吃那麼多會不會傷腎？」這些都是心臟衰竭病友們常有的問題。

我們先從什麼是心臟衰竭談起，您可以把心臟想像成是一顆馬達，把血液打出去送到全身，當馬達不夠力、無法順利把血液送出去時，就是心臟衰竭。心臟的收縮力愈低，表示心臟愈無力，常會出現喘、疲憊、體重增加與水腫等症狀。

引起心臟衰竭的原因很多，例如心肌梗塞、高血壓控制不好、心律不整、心臟瓣膜疾病、嚴重肺病、酒精過量等都有可能，需要進一步的檢查與評估，給予適當的治療。

依照每個人的狀況會給予不同的治療方式，最重要的目標是減緩心臟功能的衰退、改善活動力與生活品質以及預防因為心臟衰竭惡化而反覆住院，進而延長壽命，而藥品是最常選擇的有效治療。治療藥品有好幾種，粗略可分成兩大類，其一是減少心臟負荷、減緩心臟結構改變、改善心臟功能並且預防疾病的惡化，需要您配合醫師的指示按時服藥，才能發揮最大的保護力。其二則是改善心臟衰竭引起的喘、水腫等症狀，每天量體重是最簡單又直接了解身體水分變化的方式，請與血壓、心跳一起記錄，方便醫師調整。

治療心臟衰竭就像慢性疾病一樣要有「長期抗戰」的心理準備，經過適當的治療，能幫助病友回到一定的生活水平，但這需要病友、家人與醫療團隊共同努力，配合擬定的用藥、營養、復健等多方面的治療計畫，且保持良好的生活習慣，才能延緩疾病進程、改善心臟功能，達到治療目標。

心累的時候，別忘了有醫療團隊陪伴您一起面對，給予您需要的協助。若您對用藥有任何問題、或經常忘記吃藥、藥品需要管灌磨粉等，也歡迎與藥師一起討論改善及解決的方法。

藥師小提醒：

1.若您另有使用保健食品或中藥，請主動告訴醫師、藥師，以便完整評估。

2.請不要自行購買藥品使用，尤其是NSAID非類固醇消炎止痛藥。

3.正確且規律地服藥是治療的關鍵喔！

（文／楊尚恩，新光醫院藥劑部臨床組臨床藥師）

楊尚恩，新光醫院藥劑部臨床組臨床藥師。圖／新光醫院提供 楊尚恩小檔案 現任：

◎新光醫院藥劑部臨床組臨床藥師

◎新光醫院心衰中心負責藥師

◎新光醫院神經加護病房負責藥師

◎新光醫院藥師門診負責藥師 學歷：

◎臺北醫學大學臨床藥學碩士

◎嘉南藥理大學藥學系學士 經歷：

◎新光醫院藥劑部藥師

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