群益馬拉松基金經理人王耀龍 三大養生之道 維持身心靈健康

介於不惑與耳順之間，外表與身材依舊維持小夥子狀態，群益馬拉松基金經理人王耀龍是如何在分秒必爭、時時戰戰兢兢的投資工作職場中，依然保有年輕？

據了解，能擔任這檔群益投信旗艦基金的經理人並不容易，每天面對金融市場的變化，尤其是背負著投資人的信任與金錢，除了專業能力外，還要能承壓，對於身心靈來說都是一大挑戰；談到如何養生，王耀龍表示，運動、閱讀、音樂，是他養生三大方向，結合動態與靜態，讓自己身心靈都能達到最佳狀態。

由於個性沉著喜獨，所以他選擇以慢跑為主要運動，由於慢跑是一種極其單調重複的運動，能保有慢跑習慣的人一定是堅持不懈的自律者，馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動，42公里195公尺的路程，因為難度極高，常見選手半途而廢，是非常挑戰跑者的體力與毅力，而其最重要的精神是竭盡所能、追求目標，這也是王耀龍職場上信奉的座右銘。

王耀龍表示「千里之行，始於足下，最重要的就是堅持。」這也是跑馬拉松讓他領悟到信念。

靠閱讀培養高度專注

靜態養生之道，王耀龍用閱讀與音樂來讓自己心靈更為寧靜致遠。他表示，身處在每天瞬息萬變的金融市場，精神緊繃程度可想而知，除了運動能紓壓之外，讀書本身就是種「療癒」，平常透過閱讀可訓練自己保持高度專注，閱讀更可以讓眼中的世界變得更美好，如此一來對於心情上的舒緩很有幫助。

我們之所以會對未來會不安、焦慮，就是害怕未知，透過閱讀可以減少焦慮，增進理性思考，也可讓情緒變得穩定、想法也變得樂觀，隨著閱讀量提升，未知逐漸減少，當再度面對未知，便知道再難的問題，都會有辦法解決。他涉獵的書籍種類以財經類為主，其他類則是不拘。

透過聽音樂調節情緒

另外，王耀龍也喜歡聽音樂來調節情緒，使身心放鬆、減輕壓力。他表示自己讀過一篇報導，是講述美國心理學會研究資料顯示，「音樂可以改善身體的免疫系統、降低壓力、甚至是減緩術前的焦慮。研究人員發現，音樂可以增加身體免疫球蛋白A和自然殺傷細胞，這些細胞可以攻擊病毒，並且有效提高身體免疫系統的有效性，而音樂也可以降低壓力荷爾蒙皮質醇的含量。」所以除了跑步時聽聽輕鬆的音樂之外，平常在家也喜歡聽聽交響樂、電影配樂等演奏型樂曲。

王耀龍進入職場近20年，科技光電產業六年，金融業14年，其中在群益投信的年資就超過十年，不是金融財經背景出身的王耀龍，從國立中央大學光電工程科學所碩士畢業後即進入科技產業，從六年資歷的科技新貴，再轉戰到證券業的投資研究部門，進而投入了投信業擔任基金經理人，跨領域、跨產業的轉職，王耀龍都能在每一次的轉戰華麗轉身，在友達任職時，他獲頒優秀同仁金讚獎，擔任群益投信基金經理人後也獲得國際權威財經雜誌《財資》（The Asset）2020年台股基金首獎，在每個領域都能有傑出的表現。王耀龍在職場上的好表現，關鍵在於他所堅持的竭盡所能及永不放棄的馬拉松精神，還有平日同樣堅持的養生之道。

王耀龍表示，成功沒有訣竅，保持積極學習的心態、在投資的過程中持續檢視自己成功與失敗的原因，提高投資的勝率。而要能讓自己工作保持最佳狀態，平時的養生之道絕對是最大功臣。

王耀龍從總經top down的研究到美股、台股個股的基本面分析，密集的上市櫃公司拜訪行程，這些是基本功夫，而金融市場的迷人之處就是永遠都有新技術、新產品，可以透過持續的學習努力精進自己。

他也建議大家多觀察生活、掌握趨勢，充實自己的頭腦，適時投資理財增加財富，而提高投資勝率的方式就是投資最熟悉的市場，同時維持自己的生活可以在身心靈均平衡的最佳狀態，面對投資頭腦可以更清晰，讓養生也成為投資上的最佳幫手。

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