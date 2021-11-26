對抗兒童惡視力 中醫一起來幫忙

近20年來，台灣孩童近視比率不斷提高；今年又因新冠肺炎疫情的關係改採線上課程，孩子們長時間近距離看螢幕，再加上防疫政策而無法到戶外活動，或因疫情因素沒有定期至眼科回診檢查，導致許多孩子在9月開學時近視增加度數拉警報。

近視一產生之後會以一定的速度加深，越早近視將來變成高度近視的機會也就越大，另外，高度近視有可能產生併發症，如白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜病變等，不得不慎。

預防保健：

1、國健署建議，每年定期檢查視力一到二次，未滿兩歲避免看螢幕，兩歲以上每日不超過一小時，每日戶外二到三小時，用眼30分鐘休息十分鐘。美國眼科醫學會推廣「20－20－20法則」，每20分鐘，轉動眼睛看20英尺（6公尺）外的物體至少20秒。

2、閱讀環境光線要充足，注意正確拿筆姿勢和坐姿；配合充足睡眠及均衡飲食。

3、藥膳中適量加入枸杞，搭配少量補氣中藥材如黃耆或山藥，點心可選擇枸杞銀耳滋陰潤燥。但若有眼屎多、眼白發紅或眼睛癢等症狀，則應詢問過中醫師選擇適合個人體質的藥膳食補。

中醫治療：

透過中醫用藥、耳穴敷貼或針灸治療，調整近視兒童的體質、改善眼周循環或放鬆睫狀肌，以預防或減緩近視增加幅度。例如有研究統計指出，近視兒童相較於無近視兒童，氣虛及陰虛體質比例較多，可以給予中藥益陰、補氣，調整整體生理機能並搭配明目中藥來加強。

耳穴敷貼無侵入性且方便操作，較為孩童所接受。2014年發表於國際期刊的台灣研究也發現，近視患童以0.125％ atropine治療再加上耳穴按摩，能更有效減緩近視度數的增加，眼軸長度、前房深度及眼壓亦能獲得較佳的控制。

對於需積極介入的近視兒童，也能透過針灸治療，改善眼周的血液循環、消除用眼過度的肌肉疲勞，並搭配頭皮針或四肢穴位，選擇以極細針灸針亦能大幅降低孩童的疼痛不適及恐懼感。

居家穴位按摩： 1、操作前確認指甲要修剪、雙手洗淨，操作時將雙眼閉上。 2、揉按要輕緩，以感到痠脹為度，注意穴位位於眼眶骨上，避免直接按壓眼球。 居家穴位按摩穴道。圖／彰化基督教醫院提供

（文／謝昌儒中醫部主治醫師， 彰化基督教醫院）

彰化基督教醫院謝昌儒中醫部主治醫師。圖／彰化基督教醫院提供 謝昌儒小檔案 現任：

◎彰化基督教醫院中醫部主治醫師 學歷：

◎義守大學學士後中醫學系醫學士 經歷：

◎彰化基督教醫院中醫部總醫師

◎彰化基督教醫院中醫部住院醫師

◎台灣中醫兒科醫學會永久會員

◎台灣中醫兒童暨青少年科醫學會會員

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