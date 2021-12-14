冬至養生術 早臥晚起、物熱始食

七十多歲的張伯伯，在就診時跟筆者提到，凌晨四五點，聽到雞鳴之後就睡不著了，因此很想下床走動跟做做筋骨操暖暖身子與動一動，但是秋冬清晨容易低溫，又常常是腦中風以及心血管疾病的好發時期，請問就中醫的養生觀點而言，有沒有什麼應該要注意的地方？

近幾年生態浩劫，臭氧層破洞，空氣污染，氣候反聖嬰……，使得注重四時節氣與「天人合一」的中醫養生觀念再度獲得重視。俗語說「冬至在月尾，賣牛來買被」。今年冬至是國曆的十二月廿二日，恰巧落於農曆的十一月廿七日（月尾）。根據中醫四時節氣的推估，有可能這個冬天會比較寒冷。到底中醫在比較寒冷的冬天，有什麼養生法寶呢？我們一起來看看：

1.早臥晚起，手足保暖：

根據中醫古書《黃帝內經》的原文：「冬三月，此為閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光。」因為秋冬的清晨，氣溫比較低，容易是心血管疾病或者是腦中風的好發時節。所以筆者都會特別叮嚀來診的病友，尤其是長輩，如果像之前提到的張伯伯的情況，在凌晨四五點，聽到雞鳴之後就睡不著了，那麼最好還是在棉被裡頭不要下床，或者是躺不住的話，穿件大外套在室內走動或是做做體操就好，千萬一定要用要電暖溫風等保持室內的保暖，等到快要早上七點，日頭出來了再出門去室外。

即使有不少長輩向筆者提到：「可是我一直以來，一向都是這樣，凌晨四五點醒過來睡不著，做做體操就出門了，身體也都沒有覺得怎麼樣…..」，可是大家要知道，主導我們的心臟血管系統的，除了一般的冷熱溫壓的普通感覺的認知之外，還有另外一套，我們自覺的主體感覺認知，無法事先覺察的系統，叫做「交感神經系統與副交感神經系統（自律神經系統）」。簡言之，以白話文來講，關於秋冬清晨好發的腦中風與心血管疾病，即使許多長輩常常說「可是我平常都是這樣，一直以來也都沒有特別覺得怎麼樣過」…….在以自律神經系統為主導的心血管系統中，答案就是「當你有主觀的感覺，特別發現到覺得怎麼樣的時候，那已經太遲了…….(腦中風疾病以及心血管疾病意外已經發生了。)」所以筆者還是呼籲秋冬要「早臥晚起」，同時也要保持頭心，背部、手心與足心的溫暖，例如戴帽子，穿背心，穿手套跟襪子，甚至也可以用臉盆裝一盆溫水，裡頭撒粗鹽跟些許薑片泡腳，以避免因為末梢氣血循環不良，而導致手足凍瘡，四肢麻木等各種病症。

2.物熱始食，水沸始飲：

此二句脫胎於上個世紀末的百歲高齡人瑞，陳立夫先生的養生原則。很多人向筆者提出疑惑，既然「人參補氣，蘿蔔破氣」，是不是人參不能夠和蘿蔔一起煮食？事實上這個答案沒有絕對。根據中醫的養生原則，應該是秋天的時候，先吃一些蘿蔔排骨湯，清腸胃壯肺顧筋骨，等到冬令進補的時候，再以人參烏骨雞大補氣血固元氣。原則上冬令進補食療，除了排骨，烏骨雞，羊肉爐，薑母鴨…..其他食材如鱔魚，鰻魚，香菇，黑豆，芝麻，也都是不錯的選擇。最重要的，還是忌生冷寒濕之品，例如平常春夏常吃的生菜沙拉，到了冬天可以改成溫沙拉。所以才繼承百歲人瑞前輩的養生原則，強調「物熱始食，水沸始飲」。

3.三九貼：

「三九日」是一年中最寒冷的日子，此時，陽氣潛藏，在此既寒又陰的節氣，敷貼辛溫祛寒的中藥材藥餅，以提升體內陽氣，改善過敏性鼻炎，氣喘，虛寒體質等功效。「三九貼」指的是冬至第二天開始算起，每九日一數，第一個九稱為「一九」，第二個九稱為「二九」，第三個九日稱為「三九」。

舉凡過敏體質（氣喘，過敏性鼻炎，異位性皮膚炎…等），成人哮喘，久咳不癒，慢性支氣管炎，肺氣腫，體虛者（反覆感冒，腹瀉，腸躁症，胃脹及虛寒性胃痛），反覆上呼吸道易感染的兒童（俗話說的：容易『煞』到），婦科疾病（經痛，虛寒性白帶，手足容易冰冷….）三九貼均有不錯的功效。

（文／ 許惠菁中醫科主治醫師，部立屏東醫院）

部立屏東醫院許惠菁中醫科主治醫師。圖／許惠菁提供

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