勞動部部長許銘春 飲食＋重訓告別膽固醇紅字

有「小花媽」之稱的勞動部長許銘春有著招牌圓臉，但近幾年健康檢查發現有膽固醇過高問題，讓她苦惱不已，今年在因緣際會下開始接觸飲食控制，並加入重量訓練，花近八個月時間健康甩掉6公斤，不僅揮別了健檢單上膽固醇紅字，精神與體態都比過往更佳、繼續為勞工福祉打拚。

許銘春的公部門仕途是從高雄出發，2006年被當時的高雄市長、現任監察院院長陳菊延攬入高雄市府團隊，擔任新聞局長後、其後又調任法制處長，後來又擔任高雄市副市長，負責督導高雄市勞工局業務，到了2018年時，北上擔任勞動部部長。

許銘春回憶，當初在高雄工作時，主要是有低血壓問題，沒想到上台北擔任勞動部長後，某一次公務行程中間突然覺得頭暈眼花。她說，與朋友聊起這個頭暈問題時，朋友建議要趕緊去量血壓，一量血壓之後才發現，竟出現血壓偏高情況，「這是我這輩子沒看過的數字」，讓她相當意外，卻又開始憂心起自己的健康問題。

由於勞動部長工作相當繁重，許銘春更以頻繁下鄉、走訪工會，用心聆聽勞資雙方意見著稱，密集的行程與餐敘也讓她很少有機會調整作息與飲食。擔任勞長三年餘，許銘春笑起來澎澎的蘋果臉成為她的新招牌，只是在健康檢查報告上也連續三年出現象徵「三高」的膽固醇紅字，總是讓她放在心底、默默擔心。

許銘春表示，會開始調整飲食、投入重量訓練的行列，是因某一次聚會上看到一個好朋友瘦了一圈，不僅體態看起來輕盈、同時氣色也變得非常好。在朋友的建議下，她開始藉由看中醫調整身體，更採納營養師的專業意見來調整飲食習慣。

均衡攝取各種營養

在了解飲食比運動還重要之後，許銘春開始注意飲食，更趁今年疫情較嚴重的期間、減少應酬時，將飲食習慣大幅調整，採「低GI飲食方式」。她說，早餐以補足蛋白質為主，水煮蛋、無糖豆漿是標準配備，午餐與晚餐都主要是以燙青菜、涮肉片，再搭配一點糙米飯，一整天的飲食會攝取到完整澱粉、蛋白質、纖維質，均衡攝取各種營養、完全不偏廢。

許銘春指出，「吃飯順序也很重要」。她解釋，過去吃飯常常會是一口菜、一口飯，若是像滷肉飯一樣、拌一拌就下肚，但營養師建議這種習慣一定要改掉，因為掌握胰島素跟血糖值的波動，比較可以掌握飯後血糖。

分享自己進食順序，許銘春說，先吃魚類、肉類等蛋白質食物，因為從吃進第一口蛋白質食物開始來控制糖化血色素、再逐步引導胰島素作用，中間再搭配青菜、最後才是米飯等澱粉，較能維持血糖穩定。

以增強肌力 展開鍛鍊

不只調整飲食，許銘春更在生活中加入運動，在專業的指導教練下開始展開重量訓練。她說，很多人都覺得可能有飯後散步、平常有走路就算運動，但當她接觸到重量訓練之後，才慢慢調整自己的觀念，開始以增強肌力的方式展開鍛鍊，希望能提前預防台灣中高齡族群的「肌少問題」。

許銘春透露，曾經有一個較年長的朋友去登山，在途中坐下來休一會兒，想再繼續起身往前時，卻發現突然站不起來，「原來是肌力不足的問題」，這讓她相當警惕，尤其部長工作常常一天要北中南好幾個行程跑，一定要有充沛的體力，所以她有空時，會在教練的指導下，一周分別進行上肢、下肢的訓練，「訓練的時間不長，目的是要讓自己動起來」。

在專業營養師與教練的指導之下，許銘春逐步展現減重成果，即便在年中疫情三級警戒時，勞動部展開的各項紓困工作特別繁忙、健身房無法營業時，許銘春也靠著飲食控制繼續維持、目前已經順利甩掉6公斤，現在衣服、褲頭開始變鬆，身體出現線條，精神也變得比以前好，還有朋友在電視上看到她的畫面，特別打電話來關心她「最近是不是變瘦了」。

最重要的是，許銘春說，在最新一期健康檢查資料，擺脫了最難消滅的膽固醇紅字，讓她樂得繼續奮戰下去、再瘦5公斤，也希望以自身健康減重、增強肌力的方式，讓更多中高齡朋友開始注重飲食、馬上動起來，一同找回健康的體魄。

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