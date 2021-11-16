三種殺手級的不良姿勢 壞姿勢第一名：駝背

一對父母帶著脊椎側彎嚴重的孩子來找我。孩子側彎逾四十度，家長憂心如焚，為了矯正孩子日益彎曲的脊椎，看醫師做復健、定時整脊、買十幾萬的床給孩子睡、花十萬元訂製國外進口的背架……前前後後已經花費五十多萬元，但毫無效果。

我看這孩子站時駝背凸肚，坐時則像被抽掉骨頭般整個人「軟」在椅子上，馬上知道問題出在哪！我告訴爸爸媽媽，除非孩子能改掉行立坐臥不良的姿勢，否則花再多錢、甚至手術，也無法「解救」孩子的脊椎。

從我轉行推廣健康以來，經常有民眾問我「為什麼我會這裡酸那裡痛」，上門「求救」的也不少，殷殷期盼我能為他們「妙手回春」。其實我能說的就是：從輕微的酸痛到嚴重的劇痛，不良姿勢幾乎是所有酸痛問題的成因，它導致了身體的失衡，進一步使肌肉骨骼系統功能失常。

因此，改正不良姿勢，是防治腰酸背痛的第一步，在處理自己的脊椎症狀前，我們必須先知道哪些姿勢有礙脊椎健康。我從工作中發現，有三種壞姿勢對脊椎的殺傷力最大，堪稱「殺手級不良姿勢」。

壞姿勢第一名：駝背

駝背是很多人的通病，也是脊椎頭號殺手級不良姿勢！四十歲以後如果出現頭痛、頭暈、眼睛乾澀、記憶力變差、脖子僵硬、長骨刺、胸悶、胃痛、肩膀酸痛、膏肓痛、五十肩、頸肩筋膜炎……等症狀，九成九都跟長期駝背脫不了關係。

從年輕駝背到老，將造成生命中難以忍受之痛，這個痛，不是內心痛苦的抽象痛，而是真到不能再真的身體酸痛！

在街頭常可看到身形佝僂的老人家弓著背走路，就像會動的僵屍，這即是多年駝背積習造成的，他們必須定期看醫師做復健，身上可能還戴著護腰，衣服掀開還可看到一塊塊的貼布，生活品質差。但很多人年紀不老，站姿卻像老頭子、走路也像會動的僵屍，然後自己納悶，為什麼光是逛街走路都會腰酸背痛，這就是因為站姿駝背所造成的，坐姿駝背同樣不是好姿勢。

坐姿頸部壓力覺察法

以下面的「坐姿頸部壓力覺察法」，可以讓大家實際體會，駝背坐姿會造成頸部肌肉緊繃。

一、坐直身體，想像自己坐著在量身高，眼睛平視前方。

二、當身體坐直時，雙手揉捏頸部兩側肌肉，可以感受肌肉是柔軟的。

三、放鬆身體，以駝背坐姿坐著，想像正看著前方電腦螢幕，因為字體太小看不清楚而將下巴往前拉，這時再用雙手揉捏頸部兩側肌肉，可以發現肌肉緊縮僵硬。

另外，駝背加蹺二郎腿也是很多人的習慣動作，這個動作看似端莊優雅，但此時揉揉脖子兩邊，會發現肌肉更硬了，顯示翹腳這個動作讓頸部肌肉更僵硬。



坐姿頸部壓力覺察法，就是分別在端正坐姿和駝背坐姿時，以雙手揉捏頸部肌肉，可以發現在身體坐直時頸椎兩旁的肌肉是柔軟的，彎腰駝背時則是緊縮且僵硬的。圖／時報出版提供

壞姿勢第二名：半躺半坐

第二名殺手級不良姿勢是半躺半坐，這也是對脊椎殺傷力很強的不良姿勢。我們先來做一個檢測！

找一張椅子，只坐椅面的前二分之一，想像在量身高，身體打直，眼睛看正前方，固定這個姿勢不動，然後雙手從左右兩側塞到臀部正下方找坐骨。

當身體打直坐下，只坐椅面的前二分之一，用雙手碰觸臀部左右兩邊，會摸到各有一塊硬硬的骨頭，這就是坐骨。圖／時報出版提供

臀部左右兩邊各有一塊硬硬的骨頭，叫做坐骨，當身體打直坐下來時，上半身正好壓在坐骨上(坐骨之所以稱為「坐」骨，就是因為給人家坐的，常說的坐骨神經，就是指這一帶的神經叢)，我們站著的時候，身體的重量由雙腿承擔，坐下來時，身體的重量壓在坐骨上，所以坐姿不正，坐骨將受傷。

台語有句俗諺是「坐得正，才會得人疼」。怎麼知道有沒有坐正？伸手到背後，沿著脊椎骨由上往下找最尾端的骨頭，這塊骨頭叫「尾骨」，身體打直坐正時，尾骶骨是懸空的，沒有坐到椅子上。

前一章講過，脊椎的負擔，坐著比站著大，但大多數人對脊椎保健毫無概念，無論小朋友、青少年、年輕人、中年人、銀髮族，坐下來都以自己舒服的姿勢，半躺半坐斜臥在沙發上，或是盤腿窩在床上看書看電視聽音樂，多愜意啊！但這樣坐叫做「爽到筋艱苦到骨頭」，你全身肌肉都放鬆了，但上半身的重量擠壓在尾骶骨，坐骨沒有發揮功用。

半躺半坐時，接觸椅面的不是坐骨，而是尾骶骨，壓力都在尾骶骨上。

此時骨盆往後倒，上半身的重量壓在腰椎第四節及第五節的位置，這兩節軟骨長期受壓迫，往後凸叫椎間盤突出；如果往前凸也不代表安然無恙，軟骨會變扁變薄，叫「老倒縮」；久了骨頭邊緣就會增生，叫做長骨刺。

然後年紀更大時，肩頸及膏肓的酸痛會讓你叫苦連天，更嚴重的是造成「龜背」及「水牛肩」，在外觀上，這個人的耳朵不是在肩膀上方，而是「跑」到肩膀前面了，使得頸動脈內的椎內動脈受到壓迫變得狹窄。外顯的症狀則有頭痛、頭昏、眼睛乾澀、記憶力變差、脖子僵硬、長骨刺、胸悶、失眠等，有人難受到整夜沒辦法睡覺，非常痛苦。

壞姿勢第三名：左倚右靠

排名第三的壞姿勢是左倚右靠、左右歪斜，無論站著、坐著，都是歪斜的姿勢，例如站三七步，包包長期背一邊、像是美人魚般歪著坐，側靠著沙發等等，是標準的站沒站相、坐沒坐站，使身體左右失衡，造成脊椎側彎。

同樣先來做一個自我測試：雙手一上一下放到背後，看看是否能碰在一起(如下頁圖)，左右換邊再試一次。

兩邊都碰得到表示脊椎OK；兩邊都碰不到的人一定很氣餒；一邊碰得到一邊碰不到的人是不是覺得「好加在」，至少碰到一邊，但告訴大家，一邊碰得到一邊碰不到，比兩邊都碰不到還糟糕，因為你的肩膀有「高低肩」了。

想一想，自己有沒有下列的情況：

單肩背東西時，一邊背得住，另一邊則會滑下去。

女性內衣肩帶明明兩邊調得一樣長，但一邊比較鬆，一邊比較緊。

鞋子穿久了，一邊的鞋跟磨損得比另一邊快。

長褲拿去改長度，拿回來穿上後發現兩隻褲管長度不一樣，然後抱怨老闆技術差！

這些情況背後都有一個共同的原因：脊椎側彎造成高低肩、長短腳。

脊椎側彎是指人的脊椎骨彎曲成C型或S型，側彎五度以內是可容許的正常範圍，側彎五度至二十度為輕度脊椎側彎，可靠運動矯正回來；側彎二十度至四十度為中度脊椎側彎，醫師常會建議穿矯正背架；超過四十度則是重度脊椎側彎，不但全身酸痛，影響日常生活，還可能發生脊椎神經壓迫、內臟壓迫等併發症，醫師多建議開刀治療。

將雙手置於背後交握，可以測試脊椎是否有問題。圖／時報出版提供

現代社會，每個人或多或少都有脊椎側彎的情況，差別在程度的輕重，有人不平衡的情況嚴重到閉眼原地踏步，他以為自己一直在原地，但因為骨盆明顯歪斜，他不是定向原地踏地，而是慢慢轉向地踏步，等他眼睛睜開時一看，眼前的景物已經不同了。

美國整脊診所有一種磅秤，可以秤出一個人兩腳分別的重量，一般我們都會以為量出來的結果應該就是自己的體重除以二，但骨盆歪斜的人，兩隻腳重量的落差可達一至三公斤，甚至還有人差到十公斤以上。

我走在路上或在捷運站等捷運時，常常看到穿裙子的年輕女性，行走時裙擺飄動的幅度一邊大一邊小，這樣的飄動感覺是歪一邊的，然後往下看她們的腳踝，走路有一邊的腳踝會晃動兩、三下，甚至連膝蓋都有不正常晃動。

此時我都會想到一個畫面：洗衣機洗衣服，脫水時如果衣服擺放不平均，洗衣機就會發出「空隆哐啷」的聲響，這表示洗衣機沒能正常發揮功能。

同樣的，當一個人骨盆歪斜或長短腳，也表示他的脊椎無法正常發揮功能，甚至會影響到膝蓋與腳踝。

高低肩是脊椎側彎造成的問題之一，也會產生骨盆一高一低的現象，以及肩頸疼痛、頭痛、頸椎退化和腰痛等各種不適的症狀。圖／時報出版提供

(本文摘自鄭雲龍、邱淑宜著《健康，自脊來：脊椎保健達人鄭雲龍改變千萬人的脊椎強背術》，時報出版提供)

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