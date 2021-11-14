力行「三力人生」 預防老人症候群

在一個又一個的生活現場，我和大家一樣有過高低起伏，但不論是低谷或顛峰，我的經驗一再告訴我，「創造」是去到另一個契機或高點的關鍵。你選擇在你的人生裡創造什麽，結果就會那樣的呈現；當你相信自己的價值，就能創造出自己的人生意義。

面對「老化」這件事也一樣，當你選擇「活躍老化」、「優雅老化」時，首先就要建立「不服老」的信念。老年人保持心態年輕快樂有利於健康，已被科研機構反覆證明：美國耶魯大學公共健康學院曾對七百多名70歲以上的老人進行了為期11年的追蹤調查，結果發現，態度積極的老人更容易從病痛中恢復。其中，開朗樂觀、不服老的人從嚴重病痛中完全恢復的可能性高達 44％。

耶魯大學公共健康學院流行病學和心理學副教授貝卡·萊維認為，不服老讓老人的思維不受限，勇於面對困難，心態也更加樂觀開朗，而這些因素都可能延長壽命。

因此，老年人在心理上應該不服老，保持一種永遠年輕健康的心態，樂觀向上、興趣廣泛、追求美好。當然，如果你不服老，就不容易老，就有許多抗老化的行動得做。

邁入高齡社會的多重課題

老化最可怕的現象是臥床。

由於公共衛生、醫療的長足進步，尤其是發展精密醫療的現代，台灣老人越來越長壽。然而，根據衛福部2019年最新統計，國人的平均壽命為80歲，但健康餘命只有72歲，「不健康生存年數」高達八年。也就是說，國內老人失去自理能力、無法自行活動、臥床或失能的時間超過八年！

這是個偏高得嚇人的數字，因為這八年不但失去生命尊嚴，也造成個人與家庭精神、財力上的沉重壓力，以及社會醫療照顧的龐大成本。

所謂「健康餘命」，就是一個人死亡前扣除不健康、無法自由行動的年數後實際的壽命，不健康狀況包括失能、臥床、慢性病纏身無法自由行動等，因而需仰賴他人照顧。「平均壽命」與「健康餘命」的差距，可作為衡量一個國家健康照護品質指標的方向；從近年國人的平均壽命與健康餘命的差距比，可以看出台灣的問題不只老化，「慢性病化」更是另外一個隱憂。

2025年的台灣將邁入超高齡社會，但是，從來沒有人教導我們該怎麼變老，或是變老之後的生活應該怎麼過；如何因應未來超高齡社會的各種挑戰，饒是台灣社會迫在眉睫的重要議題。

「三力人生」的高度重要性

心靈成長課程對於改變命運的邏輯是：信念─行動─結果。以信念為先。我們該如何找到一個積極有效的方法來改善健康、延緩老化、降低疾病風險，才能避免臥床、成功地老化，為台灣高齡化問題找出解方？

我開始往預防醫學的方向思考，歸納出三個亟需重視的要素：維持體能、訓練腦力、活絡人際關係，也就是我一直在推動的三力生活：腦力、體力、社會力。

第一個是腦力。老人失智症是臥床原因的第一名，所以要想辦法避免腦力退化，有一個信念是：保持好奇心、樂於學習，什麼都可以去嘗試。生活中有太多可以經驗、思考、學習，心態上要永遠把自己當成學生，不斷地探索學習、延伸生活觸角，投入你所熱愛的事，自然能延緩大腦退化，為你的人生創造更多可能性。

第二個是體力。中高齡者發生跌倒，或者肌肉、關節、脊椎有狀況的人太多了，要預防這些狀況，就要強化體能與肌力，找到適合自己的運動，設定運動目標，並開始認真執行。要活就要動，運動是延緩失能與老化的良方，不管到幾歲都不要停止。

最後是社會力。社會力就是社交活動、人際關係，包括：家人、朋友、夫妻、親子、同事、社群等關係。社交生活對年長者的身心健康非常重要。透過社會連結的過程，可以結交朋友、拓展人際關係、增強個人資源，同時獲得自信、快樂、成就感及自我價值感。

研究證實，社交活躍的人通常擁有較佳的健康狀態、智力及記憶力，可降低失能或失智的風險。可見社會力、體力、腦力三者互為影響，缺一不可。

(本文摘自林經甫著《時尚老人：優雅老化的三力生活》，天下生活提供)

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