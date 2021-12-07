益生菌、優格有幫助嗎？中醫師揭6方法順暢排便

疫情進入警戒以後，民眾平時規律參加的健身房、跑班、各類運動課程紛紛中斷，開始有因缺乏運動而出現便秘的群體。以下整理一些常見的問題：

便秘定義是什麼？

排便頻率少於每週三次，且排便乾硬。此外可能還會伴隨下列症狀：

(1)沒解乾淨的感覺，想解又解不出來

(2)肚子仍脹，甚至腹痛、胃酸逆流

(3)糞便乾硬導致肛裂或痔瘡破裂的疼痛或出血

便秘的原因有哪些？

每個人便秘的原因不盡相同，可分為：

功能性便秘：大腸機能異常導致的便秘。常見原因有：

(1)飲食習慣（缺水、缺膳食纖維）

(2)排便習慣（忍耐便意，不固定時間排便）

(3)運動習慣（缺乏活動，腸蠕動不良）

(4)年紀大（腹肌肌力低落、氣血不足）

(5)情緒因素（自律神經失調、壓力大緊張焦慮）

(6)藥物副作用（精神科用藥，鴉片類止痛藥等）

(7)長期使用軟便藥、灌腸（使腸功能低下）

器質性便秘：由於臟器器質性病變造成的便秘。例如：

(1)腹部腫塊（子宮肌瘤、卵巢囊腫、大腸瘜肉、大腸癌等）

(2)腸阻塞（腹腔骨盆腔手術後沾黏、疝氣等）

便秘就容易長痔瘡嗎？

肛門內壓力上升，可能造成肛門內靜脈回流受阻並異常擴張，形成痔瘡。

相關因子包括：

(1)長期便秘（最常見）

(2)久坐久站或長期臥床、缺乏運動

(3)懷孕

(4)肥胖

(5)會引起腹內壓經常升高的疾病，例如肝硬化腹水、高血壓及攝護腺肥大等。

市售的益生菌、優格有幫助嗎？

腸道發揮正常蠕動和消化的功能，須仰賴其中共生的「好菌」，若「壞菌」孳生就容易出現脹氣、消化不良、便秘、腹瀉等症狀。當出現上述症狀時，表示腸道菌叢生態不健康，可以透過平日飲食吃優格、納豆等益菌發酵食品，或補充益生菌來改善。至於品牌的選擇，因腸道菌叢處於動態平衡，多種品牌益生菌替換可以避免單一菌種取得絕對優勢。

中醫對這樣的患者會給予什麼治療？

針對功能性便秘，給予適合個人體質的中藥(調節腸道蠕動、舒緩緊張情緒、補氣生血、潤腸通便等)使腸道機能得以恢復。特別須注意：若原先造成便秘的習慣沒有調整，停止中藥後仍有機會再度便秘。

針對器質性便秘，常須透過針灸減緩腹部表面疤痕及內部的沾黏，使腸蠕動較不受到疤痕組織限制，經過幾次治療便秘症狀通常可達一定程度改善。若是癌症或是腫塊過大，仍須透過婦科及直肛科處理。

平常作息及居家上有什麼要注意？

(1)飲食習慣：均衡飲食外，多吃含水份及膳食纖維的食物，如：天然蔬果、全穀根莖類，不僅可以刺激腸道蠕動，也是良好的益生元，提供養分給益菌生長。

(2)排便習慣：有便意時不要忍住，養成定時排便的習慣，可在早餐前喝常溫開水或牛奶或山藥薏仁漿200mL，促進排便。

(3)運動習慣：在能力範圍內適度運動，強化腹部核心肌群，每天飯後走路30分鐘也有助消化。

(4)情緒放鬆：減少外在壓力，適時紓壓

(5)腹部按摩：從右下腹開始點狀按壓，往上至右肋骨下緣，然後往左再往下至左下腹，呈現ㄇ字型，按摩結腸。或是手放肚臍上輕壓，以順時針及逆時針各繞50圈，同時按摩大小腸。

(6)排便方式：解不出來也不要用力過度，可以試著在坐姿排便時稍微傾身向前，或在腳下墊張小凳子，幫助順暢解便。

總結

每個人應該都曾經有或長或短的便秘經驗，必須找出造成便秘的原因並且予以矯正，才能擺脫便秘的困境，維持良好腸胃功能。

陳思如中醫師。圖／陳思如提供

（文／陳思如中醫師，昌盛堂中醫診所）

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