偏頭痛真要命 中醫「治本」三管齊下

偏頭痛常是一種「搏動性」的頭痛，雖然好發於在頭部的某一側，但也可能出現在前額、雙側、頭頂、後頭部及眼眶後方。患者經常有噁心、嘔吐的現象，並且會怕光及怕吵。「偏頭痛」也可能伴隨一些神經症狀，例如視力模糊、閃爍的光點或線條等。

偏頭痛的患者經過詢問，很常見有相關的家族史，所以遺傳體質應佔有一定比例影響。另外，在後天的因素上，也有許多可能誘發偏頭痛的情況，像是壓力大、月經期前後、服用某些藥物、睡眠不佳、菸酒、飲食及氣味等。 雖然偏頭痛這個病症具有許多的特徵，但每一個人發作時的輕重程度不同，所表現出的症狀也常有差異。而臨床上，中醫中藥治療「偏頭痛」或是「一般頭痛」的效果，都算是非常顯著。

忠孝昌盛堂陳怡帆中醫師根據她十多年的臨床經驗，總結如下：通常單以 「內服中藥」治療，就可以減輕患者一半以上的頭痛程度。若再搭配針灸或傷科手法共治，則改善率大部分能提高到八成以上。通常根據患者的症狀特性，及誘發頭痛的相關原因，來開立以下處方：

天麻鉤藤飲：適用此方的這類患者，常見也具有高血壓的潛在體質，或伴隨眩暈或耳鳴病史，個性較急躁或易怒。若為婦女，則經期前後往往更容易頭痛加重。 加味逍遙散：適用此方的這類患者，通常在生活中有一些壓力來源，思慮較多，個性較易憂鬱，睡眠狀況時常不好，有時還伴隨胸悶心悸，也常見在更年期後有頭痛更為加重的現象。 疏經活血湯：適用此方的這類患者，通常具有肩頸關節僵硬、上半身肌肉甚或全身肌肉都過於緊繃的狀況，日常習慣於以聳肩姿勢做事，且常不知道放鬆。 川芎茶調散：適用此方的這類患者，常見頭痛原因與風寒濕三者相關，或吹寒風冷氣、或有飲食冰冷、或淋雨著涼、或洗頭後未將頭髮完全吹乾之因，而引致偏頭痛的發生。也可能見於感冒前中期的併發症。

以上四方，有可能單獨使用一方在患者身上，也有可能因患者身上同時錯雜了數種因素，而合併使用兩到三方，或添加其他單味中藥輔助。

陳醫師認為，雖然內服中藥對於偏頭痛的療效，已經十分顯著，但因眾多患者的「偏頭痛」，常是五年、十年以上的痼疾，也因此容易糾纏反覆，即使服用中藥而調理好了一段時間，若在停止中藥以後，仍常見復發可能。此時，若能搭配上針灸與傷科手法治療，則不僅收效更快，也會明顯減少復發機會，達到接近於「治本」的效果。

目前常用的針法是「頭皮針」，在頭頂的「百會穴」及鄰近的「頭皮張力緊繃點」左右各一，共取三處入針，若是另有眩暈及耳鳴病史的患者，則可在左右耳上約2公分處，再各添一針。如此3-5針的治療，往往對於「偏頭痛」是立竿見影，陳醫師說他有好幾位患者，在針灸完當天就不頭痛了，甚至連中藥都還沒開始吃呢！

另外，對於肩頸肌肉過於緊繃的患者，常會加入傷科手法共治，以「溫柔緩和」的藉勢巧勁，去調整枕骨與頸椎的對位關係，或肩胛鎖骨與胸椎的周邊張力，甚或顳頷關節的錯位處，讓筋骨還原到最適度的狀態，則更能根本地消除掉誘發出偏頭痛的原因。

總結來講，在治療「偏頭痛」上面，中藥的效果既佳且廣、針灸是效速且強、而傷科手法則貴在可以還原根本。所以，如果您是已長期為偏頭痛所困擾的患者，卻又不想永遠依賴止痛藥物的話，不妨來嘗試中醫師的「三管齊下」，以徹底解決您的煩惱！

陳怡帆醫師，忠孝昌盛堂中醫診所。圖／陳怡帆提供

（文／陳怡帆醫師，忠孝昌盛堂中醫診所）

延伸閱讀

月經不來快找中醫！認識功能性下視丘無月經症

眼皮跳不停？中醫師教你怎麼解

壓力性落髮好發女性 跟著中醫多管齊下治療

空污惡化呼吸道保養 中醫：千萬不要自己去抓藥！

中醫泌乳顧問 媽媽產後護理好幫手