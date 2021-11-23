預防心肌梗塞、心血管疾病 中醫教你四大招

54歲白先生，體型肥胖，定期服用高血壓、糖尿病的藥物，血壓穩定，但最近發現自己只要走路稍微快一點，就會喘吁吁，爬樓梯時更覺得喘不過氣、雙腳無力。不定時還會胸口悶悶痛痛的。白先生去醫院做了心電圖、核子醫學的檢查，醫生覺得白先生可能有冠狀動脈阻塞，安排了心導管的檢查，所幸檢查結果冠狀動脈還不用放置支架。但白先生仍擔心以後年紀更大冠狀動脈會硬化導致心肌梗塞，故至中醫院所求診，經過一段時間的中藥、針灸治療後，行走喘促、胸痛的症狀改善許多。體力也有所進步。

冠狀動脈負責供給心肌的營養循環，一旦發生硬化狹窄，就很有可能引發急性心肌梗塞死亡。因此心血管不但要好好的維護，保養方式更要多管齊下！而且秋冬將至，也是心血管疾病好發的季節，不可不慎，以下就來聊聊平時可以如何保養。

每天定時做開肩開胸運動

心臟位於胸腔之中，最怕長期駝背的姿勢，影響心肺的功能運作。老年人多半是因為腎精虛衰、骨質流失漸漸的形成駝背；年輕人則常因整天打字看電腦螢幕，長期的聳立肩膀，又缺乏運動，久而久之，兩側肩膀肌肉和頸椎胸椎越來越僵硬、形成了駝背的態勢。也因此會發生胸悶的症狀。

不論年輕人或中老年人，都可透過開展胸廓改善駝背和肩頸僵硬。將雙手平舉開展成一直線，手掌手指也完全的撐開，盡量向背後拉伸、脖頸也慢慢向後仰，配合深呼吸，維持姿勢5秒鐘，每日總共做三次，可改善胸廓形狀。

勤按摩手三陰經穴位，緩解胸悶疼痛的症狀

人體的手三陰經包含肺經、心包經、心經。這三條經脈的經筋系統從鎖骨下緣、腋下、一直到肋骨下緣，細密的將胸腔包覆起來。因此按壓手三陰經的穴道，不但能直接提振心肺臟的機能，也可以鬆解覆蓋於胸腔體表的肌筋膜，改善一些莫名出現的胸悶症狀。常常覺得胸悶的患者，可以輕輕推壓手前臂的整條肺經；之後輕輕揉按內關穴，以及整條心包經；最後按壓心經的少海穴。按摩手三陰經和穴道的時候，均可搭配緩慢的深呼吸以及頸部的向後仰，效果更佳。左右手輪流按摩完，會有神清氣爽的感覺。

睡眠打呼，小心睡眠呼吸中止症是心血管的殺手

每晚睡覺都會打呼，白天也常覺得精神不佳昏昏沉沉，您就需要留意一下。觀察體型肥胖的人，常常有雙下巴，這是中醫所謂的「垂頷」。這類患者多有「氣虛」的狀況，會肌肉鬆垂。睡夢中因為呼吸道塌陷造成呼吸中止、身體會短暫的缺氧，長期下來，對心臟是很大的負擔，不但造成高血壓，對腦部也會產生傷害，因此不可輕忽。這類患者新陳代謝比較差，除了容易囤積脂肪導致更加肥胖，年紀漸長，更容易造成血管壁不正常的斑塊堆積，就是中醫所謂的「痰濕」。因此需要用補氣祛痰濕的藥物來治療。

製備茶飲、保養心血管

心臟功能不佳的人，不但會影響體力、精神，也會影響睡眠品質，甚至影響腦部循環，導致記憶力衰退。平常可以準備溫熱水350毫升，浸泡麥門冬(量約6指節)、黨參(6指節)、番紅花(1指節)來飲用，達到養心、補氣、化瘀的效果。

避免情緒壓力、勞累、不適當的飲食，有病症須及早由醫師診治

長期的壓力會產生無形的鬱氣，容易引起血液循環不流暢。過度的勞累、三餐不定時、或暴飲暴食，均會給予心臟額外的負擔。糖尿病、高血壓、高血脂的患者更容易引起心血管的病變。因此適當的排解壓力、正向轉念、節制規律的飲食生活、維持血糖、血壓、血脂正常，均是保養心血管不可或缺的要素。此外，身體有任何的不適警訊，均應謹慎對待，有相關症狀可及早求診，由醫師來辯證施治。

許懿心醫師，忠孝昌盛堂中醫診所。圖／許懿心提供

（文／許懿心醫師，忠孝昌盛堂中醫診所）

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