戴口罩狂長痘痘 該怎麼辦啊？

近一年來因為疫情的關係，不少人因為戴口罩臉上長痘痘而苦惱，痘痘在西醫觀點與皮膚油脂分泌過盛、油水不平衡相關，但為何有些人會長痘痘，有些人卻不會呢？其實痘痘也與個人體質相關喔！

痘痘，也就是所謂的痤瘡，在中醫古籍中又稱為「皶、痤、面皰、肺風粉刺」。依據面部痤瘡的生長位置，可以粗略判斷是哪部位正在發炎：臨床上長在下巴多與子宮卵巢內分泌問題相關，長在鼻頭、鼻翼附近與腸胃相關，左臉頰可能因為肝火旺盛，右臉頰可能是肺熱導致，額頭多與心火旺、思慮過度有關，但以上只是概略劃分，臨床上痤瘡的成因複雜，多由數個臟腑經絡相互影響而成，還是要以實際綜合的症狀判斷，也請各位如果有相對應的痘痘不要自行對號入座，還是交由專業中醫師評估喔！

我們先看看古代典籍怎麼說呢？《外科正宗》提到：「肺風屬肺熱，粉刺、酒齇鼻、酒刺屬脾經。此四名同類，皆由血熱郁滯不散。又有好飲者，胃中糟粕之味，熏蒸肺臟而成。經所謂有諸內形諸外，當分受於何經以治之。」《外科啟玄》提到：「粉刺屬肺……總皆血熱郁滯不散。」，許多典籍中記載痤瘡的成因，多與「熱」相關，也就是所謂的發炎反應，這些發炎反應可能是由於身體的某些臟腑經絡產生濕、熱、痰、瘀、，與心、肝、肺、脾胃、大腸等臟腑經絡相關。

藥物的使用上，中醫著重在體質調整，起初會以消炎藥物如金銀花、蒲公英、連翹、黃芩、黃柏等清熱藥，進行處理局部發炎症狀以治標，也會依據痤瘡生長的型態伴隨的症狀，分類為不同證型，加入調整體質的方藥來治本：

一、 肺熱壅滯：痤瘡紅腫明顯，可能伴隨上呼吸道症狀如鼻塞、較濃稠顏色較深的鼻涕，更嚴重的人可能在天氣熱時會比較容易流鼻血；使用貝母、桔梗、魚腥草、浙貝母、桑白皮等藥材。

二、 肝火過旺或肝氣鬱滯：俗稱的酒糟肌膚大多屬於這一類型，通常伴隨情緒煩躁、易怒、容易緊繃焦慮，或是心情鬱悶，可透過情緒起伏來觀察；使用平肝、疏肝理氣藥物，如：玫瑰花、川楝子、柴胡、菊花、黃芩等藥材。

三、 心火過旺：伴隨夜間容易失眠多夢，容易心悸，手心溫度通常比較高，除了長痘痘也容易長口瘡或是唇泡疹；使用蓮子心、梔子、淡竹葉等藥材。

四、 脾胃濕熱：膿包樣的痤瘡，腫痛且不時伴隨膿液滲出，可能還有消化道症狀如腹瀉、打嗝泛酸、便祕等等，嚴重者甚至伴隨胃食道逆流如火燒心的症狀 。使用蒼朮、薏苡仁、茯苓、澤瀉等健脾利濕的藥材。

五、氣滯血瘀：痤瘡顏色較暗沉且時日已久，痘疤較難褪去，女性多伴隨經痛及經行血塊。使用活血化瘀藥如丹參、赤芍、桃仁、紅花、紫草等藥材。

了解完痤瘡在中醫的成因及治療方式之後，生活保健部分，建議可以多運動增加代謝、規律生活作息，也要記得適時紓緩緊繃的壓力，在家打開音樂唱歌跳舞、打電動、打電話找親友聊天、或是靜心冥想，都是很不錯的方式。 另外也要呼籲容易長痘痘的朋友們盡量避免以下食品： 1. 啤酒、冷飲、奶製品及生菜沙拉，這些食品容易造成所謂的痰濕體質，體內溼氣重容易造成循環不良，代謝下降或是內分泌失調。

2. 高熱量、高糖、高脂的食品如蛋糕、麵包、餅乾等加工食品。

3. 炸雞、披薩、餅乾、燒烤類……烤炸辣刺激食品。 這些食品容易造成身體慢性發炎，也就是俗稱的上火，如果偶而食用但隔天卻冒出痘痘並且口乾舌燥，可以多吃涼、平性的蔬果，如白蘿蔔、冬瓜、白菜、菠菜等等；或是帶有黏液可以滋陰的食材，如：秋葵、地瓜葉、蓮藕。 如果痘痘反覆發作長期不消，還是建議各位朋友前來找中醫師諮詢調理喔！ 疫情的關係，不少人因為戴口罩而受痘痘困擾不已，但其實只要好好調理就能改善惱人的問題。希望疫情趨緩，每個人都能以亮麗自信的面貌迎接不用戴口罩的日子，展開新生活。 昌盛堂中醫診所張辰珮中醫師。圖／張辰珮提供

（文／張辰珮中醫師，昌盛堂中醫診所）

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