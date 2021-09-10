墾丁馬爾地夫大飯店董事長張榮南 靠泡溫泉放鬆身心靈

墾丁馬爾地夫大飯店董事長、也是中華民國溫泉協會榮譽理事長張榮南，平時注重養身，常透過飲食控制、快走、爬山及泡溫泉等方式，來保持健康的體魄，尤其經常在飯店的溫泉池裡享受泡湯的樂趣，不僅血路通暢、精神飽滿，而且還可遠離「三高」疾病纏身。

46年次的張榮南，目前也是中華民國溫泉協會榮譽理事長，他表示，他國中畢業後就離開故鄉，因早期家境貧困，鄉下又缺少就業的地方，只好跟著親戚到北部當學徒，學修車。記得在台北學修車的一年多裡，雖然很想家，但當初交通很不方便，要返回恆春一趟，不是搭一晚的平快火車，就是搭一天的遊覽車到高雄後，再搭公路局普通車或直達車到恆春，往返時間耗費許久，且相當疲憊。

因此，每當想起故鄉車城四重溪的溫泉，就只能利用休假日，沿著中山北路到北投去泡野溪溫泉，當時他僅18歲，回想往事，不堪回首，因遠在台北幫人修理車子，工作辛苦，且身上又沒什麼錢，現在想起當時的情景，真的眼淚快要掉下來，但那時候能利用假日去北投泡溫泉，可體會家鄉的味道外，還可一解鄉愁，久而久之，就喜歡上泡溫泉，也就把它視為一種生活的樂趣。

張榮南說，當初，他在台北學會修車的基本功後，就離開北部，回到高雄駕訓班當教練，即使後來去建築工地做雜工，甚至之後和朋友一起合作蓋房子，也不會忘記利用空檔或者是例假日，去六龜不老溫泉或寶來等知名景點泡溫泉，享受一下泡湯的樂趣。因他長期接近溫泉，且努力鑽研結果，對溫泉吸收很多知識，也有了豐富的心得。

正確的泡湯 養身也養生

張榮南指出，泡溫泉方法要正確，才對養身有幫助，相對的，如果方法不正確，就會傷害身體。泡溫泉之前，首先身體要先沖清水，將身體的油垢或油膩的髒東西沖洗掉，一方面才不會污染水池，也不會影響他人泡溫泉的興緻。

接著在下池之前，要先用手或腳去輕輕碰觸溫泉水的溫度，看溫度適不適合自己所要的水溫，如太冷或太熱都不適合，一般最適合的溫度是38～42度，北方人因天氣寒冷，較習慣45度的溫泉，但對南方人而言，45度太熱，容易燙傷皮膚或身體，不建議泡太熱的溫泉。

張榮南說，過去對溫泉不是很瞭解，誤以為泡湯要泡久一點，才像真的在泡湯，且覺得花錢也比較划算，事實上這是錯誤的觀念，要導正過來，因泡湯太久，人的毛細孔較無法收縮，容易傷害身體。

張榮南認為，最正確的泡湯方法，是下池後泡個10～15分鐘，再休息個5～10分鐘，因泡溫泉後，毛細孔容易張開，要用毛巾擦背，不僅將附著在身體的髒東西擦掉，而且還可去角質，讓皮膚顯得光滑明亮，更重要的是讓血路暢通，一旦血路暢通，人的氣就通，精神就會飽滿，身體就會勇健。按照上述方法，每天泡半個小時，且連續泡個二～三次，對身體比較有幫助。

張榮南表示，他現在的飯店內就有溫泉池，他每天常利用半個小時的時間去泡溫泉，讓自己的身體放鬆。且他擔任中華民國溫泉協會榮譽理事長期間，不僅全台溫泉景點跑透透，而且跑遍大陸的每一個角落，嘗試人家的溫泉，看有否值得學習的地方。高雄應用科技大學土木系博士班畢業的他，現在也在輔英大學兼課教溫泉課程，就是希望讓更多的人了解溫泉養身之道。

控制飲食 減少身體負荷

除樂於泡湯外，張榮南說，他平時也很重視三餐飲食的控制，其中早餐部分，講究簡單、清淡，一般只吃稀飯、青菜及炒蛋；中餐現在大部分時間都吃便當，即使餐桌菜也講求清淡；晚餐部分，比較重視生鮮魚類和青菜，如此簡單、清淡，身體比較不會有負荷，也才能永保健康。

另外，張榮南平常也會利用傍晚時光，到附近的國小或公園，進行半個小時以上的快走活動，或到飯店後面的三台山、赤牛嶺等地做一個小時的爬山運動，只有透過運動流汗，將身上的毒素排除，才可避免「三高」找上身，因此他迄今從沒有三高的問題。

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