搭配基礎體溫 中醫調理婦女不孕體質

這對36歲左右的夫妻已經結婚三年了，想要小孩卻一直沒有消息，夫妻也一起去進行檢查，結果發現男女所有的檢查都正常，因此他們來到中醫門診就醫，中醫師除了望、聞、問、切的診斷之外，還請太太每天早上測量基礎體溫，發現這位太太的基礎體溫的高溫期前半段溫度偏低，針對雙方的體質調理及基礎體溫的診斷進行調理了六個月之後，終於有了好消息。

女性不孕指35歲以下女性，夫妻同居無避孕有正常的性生活，一年後沒有懷孕即可稱為不孕，而35歲以上女性只要6個月沒懷孕就可診斷不孕。中醫治療不孕的方法有中藥調理與針灸兩種療法，這兩種療法均需要配合體質診斷。

與女性不孕相關的中醫體質有四種：腎虛、肝鬱、痰濕與血瘀。

(一) 腎虛型：常常腰酸腿軟、性慾淡泊、體力較差，退化症狀多，例如提早老花眼、骨質流失、白髮早現。助孕使用補腎法，寒性體質使用右歸丸、熱性體質使用六味地黃丸，不寒不熱的體質使用壽胎丸。針灸的穴位可選用關元穴配合復溜穴。

(二) 肝鬱型：這類體質的人通常無故很緊張、很焦慮、情緒波動大、心情無法放鬆，甚至有點愛生氣或是憂鬱。助孕使用疏肝法，可服用開鬱種玉湯。針灸穴位可選用太沖配合三陰交。

(三) 痰濕型：這類婦女常有體重過重的肥胖問題，甚至月經也受到影響變得不規律，常覺得咽喉有痰、腹部脹脹的但是不痛，平常分泌物量也會偏多，也會時常大便軟軟不成形。助孕法使用化痰濕法，處方是蒼附導痰湯。針灸可選用豐隆穴配合陰陵泉。

(四) 血瘀型：這類體質的婦女通常會經痛，而且經血色稍偏暗，經血裏面夾著血塊，這種體質也常常會有肌瘤或內膜異位等疾病。助孕調理使用活血化瘀法，處方為少腹逐瘀湯。針灸可選用八髎穴。

中醫師常常使用婦女的基礎體溫來協助受孕的調理，基礎體溫並不是平常測量發燒的那種體溫測量方式，而是要在熟睡4-6小時後，醒後全身還沒起床量的舌下體溫，基礎體溫的用途有下列幾項：

(1) 評估有無排卵：量了一整個週期的基礎體溫，發現有高溫期與低溫期兩個時期的體溫通常為有排卵。 (2) 預測排卵日期：在低溫期的最後一天，體溫上升的前一天通常為排卵日，排卵規律的婦女可依據上個週期的排卵日來預測下個週期的排卵日。 (3) 發現懷孕：如果高溫期超過16天就可能是懷孕了，要進行驗孕。 (4) 輔助體質判定：不同的基礎體溫型態代表不同的體質類型，例如整體基礎體溫過低代表虛寒體質，體溫過高代表熱性體質，體溫上上下下不穩定代表陰虛體質。 虛寒體質就需要補、熱性體質就需要清熱，中醫師使用傳統中醫的望、聞、問、切後，再使用基礎體溫來輔助體質判斷，使得體質診斷更為準確且細膩，依照個人體質進行調理，會達到更好的效果。 自105年起台灣有「全民健康保險中醫提升孕產照護品質計畫」，進入計畫的女性先由中醫師進行體質診斷後，以中藥與針灸的治療，到目前已有將近兩萬人進入此計畫。 （文／蘇珊玉，中國醫藥大學附設醫院中醫婦科主任） 蘇珊玉，中國醫藥大學附設醫院中醫婦科主任。圖／蘇珊玉提供

延伸閱讀

臨床試驗證實 中藥可讓疫苗更有效

面對內心求救的訊號 中醫幫助你走出憂鬱症

為何總是經常感冒？中醫：四招調節體質 提升免疫力

濕疹反覆發作 中醫揪出病因

中醫也可以治療乾眼症？杞菊地黃丸 滋養肝腎