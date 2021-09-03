罹患局限型攝護腺癌 醫病共同找出有效治療

據民國108年衛福部統計癌症死亡率，攝護腺癌占居男性癌症死亡率第六順位。然而有的攝護腺癌病人遍訪名醫治療仍不幸於一年內離世，有的採取觀察追蹤仍能與癌症和平共處超過十年。如果發現自己罹患局限型攝護腺癌（尚未轉移至淋巴結或其他器官），如何選擇合適的治療方式？

P先生，55歲，於健康檢查時發現攝護腺指數（Prostate-specific antigen, PSA）高於正常值，至泌尿科進一步檢查後發現罹患局限型攝護腺癌，但是屬於高風險族群。他到三家醫院就醫，得到三個不同建議：根除性攝護腺切除手術、放射治療合併賀爾蒙療法、最新微創治療；怎麼選擇，讓他無所適從。

R先生，70歲，因排尿症狀至泌尿科門診檢查，發現罹患局限型攝護腺癌，屬於低風險族群；醫師建議攝護腺根除手術或者放射線治療，R先生擔心治療後可能發生副作用因此無法做最後決定。

針對局限型攝護腺癌，醫師會依照「腫瘤侵犯範圍」、「PSA數值」和「癌細胞分化程度」將病人分成低、中和高度風險族群。治療方式包含積極監控、根除性攝護腺切除手術（含傳統開腹、腹腔鏡和機械手臂）、放射線治療、冷凍治療、海福刀和觀察等待。治療計畫必須考量腫瘤狀況、病人身體狀況和病人對於疾病治療的期望，即「全人醫療」治療方式。醫師提供「醫病共享決策方案」與病人及其家人共同討論每一項治療方式的優缺點後再決定治療方式。

P先生希望能根治癌症，因此最後選擇機械手臂根除性攝護腺切除手術，目前恢復良好，定期於門診追蹤；R先生工作忙碌，擔心接受積極治療會影響生活，因此先監控攝護腺癌的進展，目前已追蹤三年，並無疾病惡化之情形。

現今癌症治療已朝向個人化醫療前進，治療局限型攝護腺癌轉型為依照癌症惡化風險度和病人整體身體狀況來做全人化考量，之後加入基因檢測以及生物標誌的檢測工具，即可針對每一位病人提供最有效以及最無害之治療方式。

（文／石宏仁 彰基醫院泌尿外科主任）

石宏仁 彰基醫院泌尿外科主任。圖／彰基醫院提供 石宏仁小檔案 現任： ◎彰化基督教醫院泌尿外科主任

◎彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師

◎部定助理教授

◎台北醫學大學醫學系泌尿學科兼任助理教授 學歷： ◎陽明大學藥理學研究所博士

◎中國醫藥學院醫學士 經歷： ◎台北市立萬芳醫院主治醫師

◎台北醫學大學醫學系泌尿學科專任助理教授

◎韓國首爾大學附設醫院軟式輸尿管內視鏡手術研修

◎彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師

◎台北馬偕醫院泌尿科主治醫師

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