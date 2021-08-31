臨床試驗證實 中藥可讓疫苗更有效

因為高端疫苗的爭議，最近大家對於｢抗體效價antibody titer｣、｢血清陽轉率｣等疫苗專有名詞都耳熟能詳，除了早點打到有效的疫苗，讓自己有足夠的保護力，以及確實做好隔離防護，避免病毒趁虛而入，還可以做甚麼努力讓對抗病毒的效益更好呢？

日本富山大學的済木育夫教授，在2013年發表的臨床試驗中，發現在流感疫苗注射前後服用十全大補湯，能夠增加高齡長者的疫苗抗體效價，讓他們獲得更好的保護效果。該論文發表在中醫實證醫學SCI期刊Evid Based Complement Alternat Med上，研究總共招募了 91位個案隨機分配服用每天兩次，一天共7.5克的十全大補湯或作為對照組，連續28週(接種疫苗前 4 週到接種後 24 週)，研究結果顯示，針對H1N1與H3N2兩種病毒亞型的抗體效價均顯著上升，且並沒有發現低血鉀或其他副作用。

除了中藥以外，太極拳訓練也對於老人家的免疫功能和抗體效力有幫助。2007年發表的臨床試驗發現，持續五個月的太極拳與氣功練習，可以有效提升65歲以上長輩的疫苗效果。研究者以血球凝集抑制試驗(Hemagglutination inhibition; HI)用於評估抗體中和病毒的能力，結果發現在疫苗接種後三週、六週、20週時保護力與對照組相比分別上升173%、130% 和 109%。

除了增加疫苗保護力之外，中藥也可以直接增強長輩的免疫功能。日本福岡大學的研究團隊發現，高齡長者每天服用7.5克的補中益氣湯，連續四個月以後，血液當中的自然殺手細胞 Natural killer cell的活性，這種細胞是一種特殊的白血球，顧名思義在身體抵抗病毒感染扮演重要角色，也是我們對抗癌症細胞的重要工具。

需要注意的是並不是所有的中藥都對於增強疫苗保護力有幫助，例如常用於感冒治療的麻黃附子細辛湯，或是補充元氣的四君子湯，在臨床試驗中就發現對於疫苗抗體效價沒有顯著差異。建議還是要找專門的中醫師，綜合個人需要與實證醫學研究成果，才能有最好的效益。

林舜穀醫師。圖／林舜穀提供

（文／台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科 林舜穀中醫師）

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