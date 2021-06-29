越睡越疲倦？中醫教你祛濕養身要點

最近總覺得無精打采，睡不飽，像是身上裹著濕毛巾般的疲倦，甚至胃口欠佳、排便軟黏不暢、身體發疹子的情況嗎？這就是所謂「濕困」的現象，春夏時節濕氣重，易受濕邪侵犯，體質氣虛、代謝不佳的人，腸胃功能出現問題，造成身體的廢物過多，濕氣積聚在不同部位則會產生不同的病症。

濕氣重的人會有哪些不適呢？

中醫脾胃是指消化系統，重要功能是運化水濕。當腸胃功能差，則無法有效代謝濕氣。

水濕累積，侵犯頭面容易引起頭暈頭重、昏倦。 腸胃道濕氣重則排便稀軟不暢，容易腹脹且胃口下降。 濕熱鬱積於皮表，無法透過毛孔汗腺排出去，就容易導致皮膚癢、面部多發青春痘，濕盛則使皮膚容易起水泡，造成濕疹、汗皰疹發生。 濕氣阻礙經脈運行，則引起肩頸旋轉不利、骨節痠痛、下肢水腫等症狀。

另外，過多的睡眠反而會抑制陽氣的升發，加上長時間待在冷氣房，使體內氣機運行不暢，所以在家關掉冷氣稍做點伸展及有氧運動吧，微微的汗出能提振精神唷。

環境濕氣重可用除濕機解決，若是體內濕氣重呢？

養生要點： 飲食忌口（向冰品、肥甘厚味、酒類說不）：

— 冰品會影響腸道消化，使身體濕氣更排不出去，如生菜沙拉、過量水果、優格、生魚片、冷飲等。

— 酒為水穀發酵薰蒸而成，性濕熱，喝多了容易造成身體濕熱。

— 肥甘厚味包含高油脂、高糖、高膽固醇、過量乳製品等，容易損傷腸胃消化功能，且納含量過多會使身體水分滯留而排不出去。 日常保養：

— 洗澡後應儘快吹頭髮，濕性黏膩，易傷陽氣，日常可以使用吹風機吹頸部後側來達到溫灸的效果。 排濕妙方：

— 運動：運動可升發陽氣，也可透過出汗使體內去濕，快走、跑步、腳踏車、有氧都是很好的選擇。

— 泡腳、進烤箱、泡溫泉也是發汗的好方法。（足浴方：熱水淹過腳踝，可加入少量艾葉、生薑，加速全身的血液循環，微微汗出為宜。）

— 簡單的伸展或是晚上抬腳，可幫助下半身循環 林冠佑醫師提供去濕養生三重點。

穴位按摩

水分穴：

位置：肚臍上一寸，為肚臍上方一個大拇指寬度。

作用：顧名思義與水分代謝有關，經常按摩此穴位可以幫助代謝多餘水分、向小腹婆說再見。 三陰交穴：

位置：位於小腿內側後緣，內髁高點直上三寸，也就是小腿內踝尖正上方四隻手指頭併攏的地方。

作用：三陰交穴是肝、腎、脾經的交匯處，不但能幫助消除水腫，加速體內濕氣的排出，對女生的婦科也有保養效果。 豐隆穴：

位置：位於膝蓋外側凹陷處與外腳踝的連線中點處。

作用：屬於胃經穴位，有很好化痰利濕的效果。

食療

四神湯：

包含山藥、芡實、茯苓、蓮子四味藥物，藥性平性，是各種體質的人都可食用的良方，具有健脾補中、祛濕的療效，在湯品中可加入豬小腸當藥引，可使湯品顧腸胃的效果更顯著。 薑：

薑可祛濕散寒，兩至三片薑加上些許黑糖成薑茶，或於煮菜時加入，可幫助發汗、去除濕氣，改善呼吸道及腸胃功能。

小叮嚀：口乾口破、咽痛、胃潰瘍、痔瘡者，不宜多吃，建議用嫩薑代替老薑才不易上火。 薏仁湯：

本草綱目記載：薏仁可消水腫、利腸胃，須了解薏仁分兩種，生薏仁偏寒涼，利水滲濕的作用好，炒薏仁則緩和涼性，用於健脾止瀉，在購買時需根據自己情況做選擇。烹煮時可搭配少量的糖，於鍋內悶煮三十分鐘即可。需注意懷孕、月經期間、體質寒涼的人不宜使用。 冬瓜生薑排骨煲湯：

冬瓜味甘屬性涼，《本草經疏》記載：冬瓜可利水，養胃生津，止渴，清熱，除煩燥，有小便不暢，尿黃的人可以使用，在烹煮時加入一些薑片，可以緩解冬瓜寒涼性質，但要注意體質虛寒、腹瀉的人不宜多吃。

希望藉由簡單的日常保養與注意要點讓大家更了解身體的濕氣從何而來，如何而排，造成的哪些不適，來預防更多的疾病的發生，不過若身體濕氣過重，還是建議找專業醫師判斷治療，才能根據疾病的深淺、寒熱，採取更有效的方式來達到治療的效果喔。

(文／ 雲玥中醫 林冠佑醫師 )

延伸閱讀

經痛嗎？學會四大招 遠離止痛藥

改善頭痛有解 中藥搭配針灸效果加倍

代謝症候群 中醫自我保健五大招

火燒心反覆發作 中醫治法有多種