名醫問診》骨折後肌肉萎縮 肌力訓練不怕粗細腳

媒體報導男藝人踝部骨折術後腿部肌肉萎縮、兩腳粗細差很多的情形，臨床上也常見類似案例，部分是因為骨折合併神經血管損傷活動上受到限制，部分是因為傳統觀念認為骨折術後必須靜養最好多臥床休息，進而導致骨折處癒合卻肌肉無力甚至肌肉萎縮情形。

研究發現肌肉在活動受到限制後蛋白質會快速分解，七天後肌質量減少約35％；在無負重狀態兩周後，肌質量的減少將達到45％。因此骨折術後盡早的復健運動相當重要，除了可以預防肌肉萎縮、維持關節活動度還可以促進血液循環減少患處腫脹。

下肢骨折後常見治療為石膏固定或手術復位，在石膏乾燥後或手術後就可以進行簡單的床上復健運動來維持及增進肌肉力量，下面介紹幾個床上復健運動：

一、足踝幫浦運動（圖1）：促進循環減少腫脹，平躺膝關節放鬆伸直腳板往上翹後往下壓，各停留三～五秒。

足踝幫浦運動。圖／彰化基督教醫院提供

二、股四頭肌等長收縮運動（圖2）：平躺將毛巾捲放置於膝蓋下，將膝關節伸直下壓毛巾停留三～五秒後放鬆。

股四頭肌等長收縮運動。圖／彰化基督教醫院提供

三、直膝抬腿運動（圖3）：平躺將一腳向上抬高，停留三～五秒後放鬆。

直膝抬腿運動。圖／彰化基督教醫院提供

許多下肢骨折病患術後回診時，常會問醫生：「我每天都有練習走路啊，可是下肢肌肉怎麼還是萎縮呢？」這是錯誤的迷思，單純走路無法完全的訓練到腿部肌肉，而且不同的骨折部位、骨折型態，術後復健運動及負重時間都不同，還是要經過醫師專業的評估，根據骨頭癒合的情形進行復健運動才能正確有效的恢復。

（文／謝承樸 彰化基督教醫院骨科部部長、 運動醫學科主任 ）

謝承樸，彰化基督教醫院骨科部部長、運動醫學科主任。圖／彰化基督教醫院提供 謝承樸小檔案 現任：

◎彰化基督教醫院骨科部部長

◎彰化基督教醫院運動醫學科主任 學歷：

◎高雄醫學院

◎長榮大學醫學研究所碩士 經歷：

◎三軍總醫院骨科部運動醫學科研究

◎彰化基督教醫院高壓氧中心醫師

◎教育部部定助理教授

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