口罩戴太久喘不過氣？改變呼吸方式 順便調整自律神經

在口罩底下偷偷地……別張嘴，呼吸就是要用鼻子

戴上口罩後，大家是不是都不自覺地變成用嘴巴淺呼吸呢？其實，這樣的做法也會引起肌膚粗糙問題。

呼吸和自律神經有著非常密切的關係。感覺緊張時，交感神經會比較亢奮，使呼吸變淺；放鬆時則是副交感神經較占優勢，進而形成深呼吸。如果晚上休息前，你都持續採用淺呼吸，交感神經就會一直處於亢奮狀態，導致身心失衡，同時對肌膚造成負面影響。

基本上，自律神經並不會照著自己的意志運作，但可透過呼吸控制。大家如果發現自己呼吸較淺，就試著改用鼻子呼吸。隨時留意副交感神經的運作，不但能調整身心狀態，還能同步保養肌膚。

試著只用鼻子慢慢深呼吸

用鼻子吸氣 6 秒左右，再從嘴巴吐氣 8 秒。持續重複地做，直到心情舒暢、放鬆為止。

調整呼吸小提醒01

自律神經失調，肌膚也會失衡

自律神經是收縮血管、促進排汗等，調節身體器官作用的神經；可分為交感神經和副交感神經兩種，運動或緊張時，交感神經會運作；休息或放鬆時，則由副交感神經運作。正常時，這兩種神經會維持在平衡狀態，但當淺呼吸或生活規律紊亂、壓力等，造成副交感神經的作用下降時，就會使新陳代謝、血液循環惡化，造成肌膚粗糙、青春痘等肌膚問題。

調整呼吸小提醒02

習慣以口腔呼吸也是蛀牙、牙周病的原因

唾液除了消化食物之外，還具有預防細菌進入口腔、預防蛀牙的作用。如果一直用嘴巴呼吸，口腔內會乾燥，並形成口臭。同時也容易引起蛀牙或牙周病等。為了口腔的健康，還請把呼吸切換至鼻子。

(本文摘自Tommy、間間田佳子（Yoshiko Mamada）、川上愛子（Aiko Kawakami）著《口罩底下的美顏術：小顏、挺鼻、豐脣、蛋白肌！ 美麗藏不住！越戴越漂亮！》，方言文化提供)

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