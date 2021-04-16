亞太青年創新創業協會會長邱華創 靠適當運動保持活力

看起來總是精神奕奕，擅於聆聽與分析企業經營、財務狀況的邱華創，曾任第一金投信總經理、臺銀人壽總經理，現為亞太青年創新創業協會會長，不單擅長企業經營，他對於養生也有自己的見解與看法，也因此讓他得以永遠保持在最佳狀態。

邱華創分享，當他在48歲時，一位金融業的前輩，也是董事長，曾跟他說，「45至50歲，正在拚事業巔峰的時候，如果生的病，是之前沒有過的，要特別注意」，這段話他也謹記在心，並樂於跟他人分享這觀念。

邱華創是業界知名的管理及財金專業資深先進，從上班職涯第一天開始，就在最大的金控集團前身的壽險公司擔任起投資的角色，並在36歲擔任公司投資長，不到40歲擔任外商公司總經理，歷任全美百強企業、公股金控等重要職務。

邱華創說，一直以來，國內外都有類似的報導，很多金融機構投資及交易室，都會刻意保持工作環境的低溫，某種程度是要讓裡面工作的人，能在金融市場波動的高壓下，保持相對清醒。

他說，過去長年面對數以千億元的長短期資金運用，包括境內、境外，類別更是繁複，包含股票、債券、抵押放款、外匯、不動產、各類型公私募基金，對外除了績效要擊敗市場，還要持續保持業界名列前茅，對內又要完美內稽內控，和不少認真的同業一樣，日積月累之下，導致睡眠品質不佳。

一般人是睡覺可以睡到自然醒，但當時邱華創常常是躺在床上，依然腦海中很活躍，會感覺到金光閃閃、瑞氣千條，導致「睡覺睡到常常醒」，身體相關的職業病也不斷冒了出來。

留意身體發出的警訊

也因為金融業的前輩好心提醒，45至50歲，正在拚事業巔峰的時候，如果生的病，是之前沒有過的，要特別注意，主要就是因為人剛邁入中年時，其實體力已經大不如前，不如以往年輕力壯，再加上職務高升，壓力不斷攀升，大於以往許多，但因為沒生病，就容易沒警覺到，因此很多人會一不留意，以為自己的身心還處在壯年的體力狀態，很容易疏忽健康的警訊，反而產生致命的疾病意外。

因此，邱華創那時就開始相當留意身體給自己的警訊，他更建議，在45至50多歲的朋友，反而都要特別注意，如果生了一場疾病，尤其是之前沒有發生過的疾病，這就是身體發生的警訊，自己千萬不要輕忽，應該提高警覺，找醫生諮詢，並作詳細檢查。

他強調，而且到了這個年紀的人，運動也不能「對年輕的自己念念不忘」，老想著年輕時運動的衝勁和速度，殊不知筋骨已開始弱化，尤其心臟方面，因為常久坐辦公室，可能已經禁不起急性的激烈運動。

邱華創除了分享養生觀念外，之前新冠肺炎疫情爆發前，讓他保持活力的訣竅就是游泳和請教練一對一教導運動，不過，因疫情現在先暫時停止，但他並未停止運動，目前選擇最簡單，可以維持社交距離又可以帶著口罩的「步行」，以維持適當的運動。

邱華創也大方表示，他並沒有吃維他命的習慣，近期一段時間只有食用諾貝爾獎得主穆拉德博士的一氧化氮保健品系列產品，可幫助促進一氧化氮的形成，就能提高體內一氧化氮的含量，因為一氧化氮小分子可以到達人體的所有部位，從而調節生理機能、增強體力，希望促進身體健康。

另外，邱華創更分享一個私房的睡眠保養方式，那就是藉由適當溫度的「熱水敷袋」，在睡覺時將熱水敷袋墊在頭頸間的下方，不只更容易入睡，而且睡眠品質不錯。

透過做公益洗滌身心靈

另外，民眾若工作，需要久坐辦公室，常常會腰酸背痛，可以在晚上找個偏中硬的大枕頭倚在側腰，也會蠻舒服，並減輕不少負擔。他更衷心建議，其實高工作壓力的人，不妨試試找時間從事有意義的公益活動，在真心用心幫助別人過程中，往往可以得到更多感動的公益芬多精，對身心靈的洗滌更是大有幫助，在內心最深處經過洗滌後的寧靜平和氛圍，常常是身心靈的最佳養生妙方良劑。

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