名醫問診》鼻中膈彎曲呼吸困難 微創手術助通暢

日前藝人臉書發文表示接受鼻中膈彎曲手術「痛不欲生」，其實目前以鼻中膈微創手術而言，疼痛感應該較過去傳統方式減輕許多。像筆者曾收治一位30多歲年輕人，從青少年開始就飽受鼻塞之苦，剛開始靠著規則服用藥物還可以緩解症狀，但是近兩年來，鼻塞越來越嚴重，到了幾乎整天都難以呼吸的程度，即使服用藥物也無法緩解，嚴重影響生活品質。經過診斷為「鼻中膈彎曲合併下鼻甲肥厚」，為他安排「鼻中膈矯正合併下鼻甲部分切除」手術後，呼吸變得順暢，也不必再依賴藥物了。

鼻中膈是分隔左右鼻孔的一塊隔板，由軟骨還有硬骨共同組成，外面再覆蓋鼻黏膜。大多數的人多少都有鼻中膈彎曲，但程度不一，輕微的鼻中膈彎曲不一定會有症狀。當彎曲的程度壓縮到鼻孔的空間，使得呼吸阻力上升，就會引起鼻塞。鼻中膈彎曲是屬於結構上的問題，使用藥物只能治標不能治本。如果已經引起症狀造成不適，會建議以手術方式處理。

目前的鼻中膈矯正手術皆採微創方式，由鼻孔中進行手術，外觀不留疤痕。手術時將彎曲部分的鼻中膈移除，過程約一小時；如有下鼻甲肥厚或者鼻竇炎也可一併處理。過程中可採取全身麻醉方式，避免不必要的緊張與恐懼。術後需在兩側鼻孔放入鼻止血棉以幫助止血，目前多使用不需拔除的新式可吸收式鼻止血棉，可以避免拔除時的出血及疼痛。一般在術後建議住院兩個晚上，觀察術後有無出血情況以及幫助疼痛的控制。

術後一周內不可劇烈運動，要避免過熱、進補的食物，以防傷口出血。出院之後需要再回門診清除鼻中殘餘血塊一至兩次，在家使用鼻沖洗器也有助於鼻中血塊的清除，加快形成順暢的呼吸。

隨著科技的進步，鼻中膈矯正手術在手術技巧、麻醉技術、鼻止血棉方面都有新的發展與進步，手術帶來的疼痛不適已大大減少，再也不是人們印象中的可怕手術。如果有鼻塞的問題，請到耳鼻喉科就診，確定病因，對症治療。

(文／ 蔡昌益 彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部主治醫師 )

蔡昌益小檔案 ◆現任：

◎彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部主治醫師

◎二林基督教醫院耳鼻喉科兼任主治醫師

◆學歷：

◎中山醫學大學醫學系畢業



◆經歷：

◎彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部住院醫師

◎彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部總醫師

◎彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部研究醫師

◎台大耳鼻喉科進修

◎台大頭頸部超音波進修

◎中華民國耳鼻喉暨頭頸科專科醫師

◎台灣頭頸部腫瘤醫學會會員

◎台灣顏面整形重建外科醫學會會員

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