中華郵政郵務處長陳敬祥 散步放空、打羽球舒壓

無論寄信、掛號或包裹，從收件到送達，全都在中華郵政郵務處長陳敬祥掌握中。2020年疫情攪局，使得中華郵政除了臨時增加防疫口罩酒精的配送工作外，海外郵寄多了周折、國內包裹量也因「宅經濟」而大增，業務雙重繁忙下，他都是靠每周打羽毛球，流汗舒壓，讓他工作時總能全力以赴、神采奕奕。

投身於郵政將近40年，陳敬祥畢業自台大法律系，1982年郵政特考進入郵政體系服務，從基層郵務單位開始一路苦幹，2008年適逢兩岸全面通郵擴大郵務合作，雙方增加了包裹快捷、帳務補償等合作項目，陳敬祥也在此因緣際會下，擔任了兩岸通郵的聯繫窗口。

爾後歷練督導行政等工作後，陳敬祥從台北郵件處理中心回到「娘家」郵務處，除了負責i郵箱推廣，現在也正參與打造郵政物流園區的行列。

陳敬祥說，自2006年開始熱中打羽毛球，其樂趣在於打羽球不會肢體碰撞造成內傷，且能輕鬆流汗舒壓，因此每周六下午，總會在有2、30人公司球隊捉對廝殺。

打羽球有何趣味呢？陳敬祥說，打羽球不僅需要體力，更需要「巧勁」，像戴資穎、周天成的球場表現令人驚豔，都凸顯打這種輕巧的球更需要智慧、經驗與臨場反應。而這樣的巧勁、智慧，陳敬祥也運用在郵務工作上。

「郵務」兩字聽起來複雜，其實不外乎就是「收、封、運、投」四個字，意即「收件、封發、運輸、投遞」。

偏鄉也要使命必達

陳敬祥說，當前網購市場向上，郵政包裹、快捷業務成長，而中華郵政一方面為全資國營公司，被賦予更多社會責任，普及服務尤為重，再遠的偏鄉也要使命必達之外，也更注重「用人責任」，意即在薪資福利上不可虧待員工。

因此相對私人企業，郵政人事成本略高，自動化服務成了必要的轉型方向。方法之一正是近年積極布設的i郵箱，可打破郵局人力、營業時間、據點的服務限制，擴大市場影響力。

同時，郵政也把小包、包裹的規格、價格「規格化」，發展出「便利包」、「便利箱、袋」等包材，民眾交寄時只要選對應的包材付費，讓民眾、第一線郵務人員都省下不少時間，不僅如此，郵政還攜手三大超商代收便利包，替超商增加來客、也為郵局增加郵務業務量；一項小合作、創造巨大雙贏，點點滴滴的改革都呼應陳敬祥的「巧勁」法則。

談及「i郵箱」，陳敬祥說，目前全台已有超過2千座，由於「i郵箱」有著低資費、寄取件方便，更能減少最後一哩路的投遞成本，讓第一線人員的負擔減輕，因此將持續布建新據點，同時也會致力於增加使用度。像是與國際物流業者DHL、UPS合作，若是民眾不在家，兩家業者可把包裹改放在i郵箱，讓民眾有空時再來取件，便利的做法也吸引國內業者積極洽談中。

i郵箱 寄件、取件好方便

另外像是推出郵資折扣，民眾從郵局窗口寄國內郵政包裹、快捷郵件到i郵箱，每件依宅配資費「折扣22元」，等於國內包裹每件最低只要48元、國內快捷每件最低只要58元。

在支付上，也努力擴增支付便利性，民眾除了可用郵政金融卡以及「台灣pay」付郵資、代收貨款，也可用三大票證感應支付郵資，貼近當前無接觸支付的潮流。 無人化方面，在交通部政策主導下，2021年由運輸研究所委託中華郵政在「東港郵局至小琉球郵局」之間，示範透過無人機負責離島間郵件運送，運研所規劃6月可完成測試，同時製做出這類實地驗證的SOP及招商指引，替未來無人機送貨「鋪路」。無人機是否也能成為減少第一線人員勞務利器呢？陳敬祥認為，新興科技值得期待，將審慎從實作面、可行性、成本效益等綜合評估。 由於保持每周固定運動習慣，讓陳敬祥即使滔滔不絕談了一小時仍未見絲毫疲憊，除周末打羽球舒展筋骨之外，陳敬祥還有另一個舒解壓力的撇步，就是每天晚上吃飯後，去附近散步約40分鐘，讓自己沉澱一天的煩躁，讓心情穩定，或許思考工作、或許放空，但都總能讓隔天的活力更加充沛。另外，陳敬祥也透露，他其實很喜歡唱歌，只不過現在工作繁忙，很少「開金嗓」！ 中華郵政郵務處長 陳敬祥。圖／本報資料照片

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