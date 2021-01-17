名醫問診》關於攝護腺 一定要注意的事

排尿不順要小心 太晚治療後悔莫及

攝護腺又稱為前列腺，是男性專有的器官，它是一個腺體，環繞著尿道近端，其會分泌前列腺液，是精液的重要成分，亦可引導精液射出方向及力量，協助順利射精。攝護腺常見的問題有發炎、肥大、惡性腫瘤（癌症），也因其位置關係，當發生問題時，易造成頻尿，排尿不順，尿不乾淨等下泌尿道症狀（如圖）。

攝護腺的肥大與增生是一種生理現象，隨年紀愈大，發生率與嚴重度都逐漸提高，50至60歲的男性五成左右有此問題，而80、90歲則有八、九成的男性會有攝護腺肥大問題，此時常見的症狀可分為刺激性症狀：頻尿、急尿、夜尿、阻塞性症狀等。

嚴重的攝護腺肥大會傷害膀胱甚至腎臟，異常頻尿及下腹愈來愈大要注意！

順暢的排尿是泌尿道健康重要的一環，除了可以減少泌尿道感染的機會，對膀胱、腎臟的保養亦是重要。在攝護腺肥大沒有獲得妥善治療時，嚴重會造成膀胱功能的變化，如小梁化、纖維化，此時膀胱的彈性與收縮力會愈來愈差。太晚治療的話，恐因膀胱本身已退化，造成治療效果不如預期。臨床上除了症狀嚴重度的評估，另外要注意的是下腹是否愈來愈大，此時可能不是變胖了，而是脹大的膀胱！這類病人典型的症狀是非常頻尿，但每次都尿得很少，甚至不是自然排尿，更嚴重時可能完全尿不出來，這些病患也是膀胱功能退化的高危險群。同樣的道理，在排尿排得很差甚至尿不出來時，尿液除了累積在膀胱，亦可能會逆流堆積到上方的腎臟，造成腎臟水腫或急性腎臟傷害，影響腎臟功能。

攝護腺肥大的標準治療包涵藥物、手術治療，而替代治療有尿道支架與攝護腺動脈栓塞術等，治療目的是改善排尿狀態，最重要的是避免疾病繼續惡化造成後續的併發症，除了上段提到的膀胱退化及腎功能惡化外，其他常見的併發症有反覆血尿、反覆感染、膀胱結石、尿滯留等。而當已經產生或快產生併發症、症狀十分嚴重的病人，在接受藥物治療效果不佳時，建議採取更進階的治療方式，如攝護腺刮（剜）除手術，逆轉泌尿道持續惡化的狀態。

攝護腺癌是攝護腺細胞產生惡性的變化，攝護腺肥大亦可能同時合併攝護腺癌的發生。攝護腺癌早期最常見的症狀就是沒有症狀！而當腫瘤逐漸侵犯時，有可能會有如部分泌尿道症狀，甚至進一步產生血尿等，在晚期則可能因淋巴結侵犯而有下肢水腫或者因攝護腺癌容易轉移的部位為骨頭，而出現骨頭疼痛的情形。

若確診為攝護腺癌勿延誤就醫，因相較於其他癌症來說，大部分攝護腺癌屬於進展較慢的癌症，早期的攝護腺癌很有機會藉由手術或放射線治療（或輔助荷爾蒙治療）而治癒，甚至若屬於低期別且復發風險很低之患者，可採積極監控暫不需治療。即使是較後期的攝護腺癌，隨新藥物與其他治療的進展，患者亦有愈來愈好的存活期，因此應及早尋求醫師建議，切莫喪失改善與控制疾病的機會。

(文／ 何肇晏 新光醫院外科部泌尿科主治醫師 )

新光醫院外科部泌尿科主治醫師何肇晏。圖／新光醫院提供 何肇晏小檔案

◆ 現任：新光醫院外科部泌尿科主治醫師 ◆ 學歷： 中山醫藥大學醫學士 ◆ 經歷： 中山醫藥大學醫學士 ◎中山醫藥大學附設醫院實習醫師

◎新光醫院外科部住院醫師

◎新光醫院外科部泌尿科臨床研究員

◎新光醫院外科部泌尿科主治醫師

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