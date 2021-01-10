台電專業總管理師張廷抒 登百岳洗滌身心靈

2020年7月甫接下台電公司發言人一職的台電專業總管理師張廷抒，面對每日龐大工作量與對外發言壓力，靠的是平日養成爬山的習慣，增加抗壓性與培養體力，才能面對每次的挑戰。

張廷抒說，一開始他並不喜歡戶外運動，大學時期是偏愛古典音樂，當時就常跑中華商場（現光華商場）找尋音響零件，從真空管音響一路玩起，他對音樂熱中，對於戶外運動則沒有興趣。進入台電之後，坐辦公桌工作久了，更不愛戶外運動。

展開超過20年的登山生涯

張廷抒出任已退休工程副總沈文瀾的秘書後，活動範圍更緊縮，每日工作忙於接電話與呈核相關文書資料，讓他更疏於運動，直到有一天台電工會辦戶外活動，邀請員工去爬木柵指南宮步道，全長超過1,000階，張廷抒爬了500階就氣喘吁吁無法換氣，才驚覺不到40歲的他，體能居然退化這麼快，讓他開始思考要開始運動。

開始走出戶外運動後，透過每周定時慢跑，他的心肺功能很快就開始轉好，後來逐步走入山林參與登山的活動，展開超過20年的登山生涯。張廷抒迄今爬過國內20座百岳，成了台電登山社社長，只要有空就往山裡跑。

回憶登山的經歷，張廷抒第一座百岳就是玉山，他說，玉山雖是全台第一高山，但沿途小徑保養得非常好，這也是許多人的第一座百岳。在爬山的過程，他發現到了高山，就會有點呼吸急促甚至喘不過氣來，靠意志力爬完下山，後來才知這些症狀是輕微的高山症，更理解登山千萬不能勉強或逞強，不然就會造成無可挽回的後果。

張廷抒說，他年輕時，倚仗著自己體能還不錯，第一次登雪山前一天感冒，只因假已請好、報名費也繳了，就怕浪費執意上山，沒想到這一爬差點遇山難。爬雪山是相當具有挑戰的路線，因為感冒讓體能降低，同行的台電夥伴們從雪山頂峰下來抵達369山屋時，他才剛抵達山頂休息。

就在休息時，發現山上有多條岔路，分別通往不同地方，也因體力已流失，因而錯過往山屋的道路，一路往山凹前進，那時太陽正逐漸下山，山上氣候瞬息萬變，更讓腳步不斷加快，直到途中驚覺沿路景色與上山道路完全不同，靠著身上的手機與地面聯絡，才發現走錯路，需要再次攻頂，才能回到跟同伴約好的山屋。

張廷抒說，就在那時體力幾近透支，身上飲用水也快耗盡，一切都不利於繼續前進，抬起頭來剛好看見鄰近黑森林附近有帳篷與營火，上前打招呼請求山友協助，當時一杯熱水讓他覺得是一生中最好喝的一杯水，山友見他狀況不佳邀請留宿一晚，張廷抒說他已錯過與同伴約定時間，為避免同伴擔心，只好硬著頭皮再度踏上攻頂之路。

爬上雪山山頂時，天色已全黑，僅剩微微霞光，飲用水此時全數耗盡，還好身上攜帶手電筒，摸黑找到通往山屋道路，並發現有個山難紀念碑，才驚覺雪山的登山客曾有遇難者，這讓張廷抒趕緊啟程前往山屋。還好在途中遇上登山的同伴，結束這場雪山驚魂記。

三大磨練 迎戰每次考驗

經歷過這些事件後，張廷抒體驗到「敬天愛人」的真諦，爬山可以領悟人都需要修煉，體力不好一切免談，知識不足、心性不正，做什麼都不會有善果，因此日後爬山他都不斷磨練自己的心性。

當發言人和爬山有部分挺相似，張廷抒說，登山只要一出發就要全程走完，當發言人也是，長官叫你做事就要一直往前做下去。另爬山很仰賴知識與體力，當發言人也是，必須有體力面對每日挑戰；知識則因他出身自人力資源體系，與台電傳統發電體系不同，必須不斷精進增加各發電體系的內涵，才能面對媒體的挑戰。

出任發言人後，張廷抒笑說，他無法離開手機，畢竟爬山會去手機訊號較差甚至沒有的區域，且一趟短則兩天、長則四至五日，但沒有公司會允許發言人失聯這麼久，他只能選擇近郊山區鍛鍊體能。其中，木柵仙跡岩就是很好的地點，張廷抒說，仙跡岩有段非常長的步道，只要有空上山，就規定自己要上下爬六次，累積起來就有2,000多階。

透過一次次鍛鍊，「山不會跑，一直都在那裡」，張廷抒暫時因公務無法登天數較多的百島群山，等某天卸下發言人職務，可以再度瀟灑重返山林，享受百岳洗滌身心靈的豐富饗宴。

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