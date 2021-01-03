名醫問診》我適合微創手術嗎？

手術是婦科癌症最主要的治療方式。以目前台灣婦科癌症發生率最高的子宮內膜癌來說，由於多半一發現為早期，有九成以上的病人治療首選為手術治療，因此手術的方式是治療的一大重點。

以現行的治療方式來說，有幾種方式可做選擇：1.傳統開腹式、2.腹腔鏡、3.達文西手術，後兩種是目前稱為微創手術的治療方式。卵巢癌因發現時多為後期合併腹腔內轉移，需使用傳統剖腹手術才能盡可能清除病灶，而子宮內膜癌因發現時多為早期，此時微創手術是另一個可以考慮治療方式。

微創手術，可以區分為腹腔鏡手術及達文西手術，兩者都是以腹腔鏡為基礎，腹腔鏡婦癌手術因為手術操作空間狹小，而且器械靈活度不如人體手部關節等缺點，所以手術較耗時，醫師的養成時間也很長。但達文西手術是進階版的腹腔鏡手術，因為其設計更適合進行精細動作，具備了三度空間的手術清晰視野，給予手術醫師立體視覺，而且機器手臂的靈活度直追正常人手，動作非常靈活，可於小空間內執行較細膩動作，尤其是在淋巴結的摘取與血管、神經、韌帶的剝離和縫合上卻有優於腹腔鏡的優勢。所以許多原本因腫瘤太大或沾粘嚴重等因素，不適合腹腔鏡手術的病人也可藉由達文西手術來完成，但達文西手術目前需要自費約25～30萬左右，在花費上是一大考量。

而使用微創手術，與開腹手術相比手術傷口小（約四～五個1～1.5公分傷口），而傳統剖腹傷口約20公分，微創手術傷口疼痛較輕微，術後恢復也比較快，進而縮短住院天數，雖然微創手術有上述之優點，但傳統手術依然是開刀中的基礎，但凡已有腫瘤轉移的狀態，或是嚴重沾黏的問題，或是在開刀中發生狀況需改為傳統式開刀，開腹式手術依然在這些狀態中扮演重要的角色。

目前微創手術多用於早期子宮內膜癌及早期子宮頸癌，與傳統手術相比，手術後的「無疾病存活期」與「整體存活率」並無差別，預後差不多，術中出血與術後併發症減少，縮短住院天數，因此微創手術已成為臨床治療選項之一。

不管是傳統方式開刀還是微創手術，都各有優缺點，並不是所有人都適用微創手術，須交由醫師進行專業的評估，並進行討論，才能選擇出最適合目前病況的治療方式。

(文／ 簡宏如 彰化基督教醫院婦產部主治醫師)

簡宏如醫師。 圖／彰化基督教醫院 簡宏如 小檔案

◆ 現任：彰化基督教醫院婦產部主治醫師 ◆ 學經歷： ◎中國醫藥大學

◎馬偕紀念醫院婦產科住院醫師

◎馬偕紀念醫院婦產科總醫師

◎馬偕紀念醫院婦癌科研究醫師

◎馬偕紀念醫院婦產科主治醫師

◎中華民國婦產科專科醫師

◎台灣婦癌醫學會準會員 ◆ 專長： ◎婦科腫瘤.癌症

◎腹腔鏡手術

◎一般婦產科

◎更年期醫學 （婦科超音波檢查、陰道鏡檢查、月經異常，不正常陰道分泌物及出血例行子宮頸抹片檢查，子宮腔鏡檢查）

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