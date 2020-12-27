CEO養生》卜蜂董座鄭武樾 84歲比48歲更勇

每天超過100下伏地挺身、200下仰臥起坐，走路1.2～1.5萬步，加上早晚30分鐘的瑜珈伸展，這是卜蜂董事長鄭武樾固定的運動行程。他今年84歲，身體卻比許多48歲的人更「勇健」！

「健康是最重要的事！」鄭武樾說，歲月是一條單行道，每個人都在跟時間賽跑，如何讓自己衰老的速度不那麼快，持之以恆規律的運動，加上飲食的自我管理，這些都是關鍵之道。

運動篇：30年不中斷，毅力過人

熟識鄭武樾的人都知道，他長年保持運動習慣，毅力跟執行力過人，就跟工作一樣，一旦設定目標就不會輕易放棄，必定盡全力達成。不過，他並不是盲目地運動，而是依照自己的年齡、體能、健康情況，以及想達成的「目的」，例如提高肌力、增加柔軟度、避免骨質酥鬆等，有意識地選擇並調配運動項目。

鄭武樾說，運動必須因時、因地制宜，例如他今年84歲，跟五年、十年前的運動量不可能一樣，不要過度運動反造成傷害；再者是因應環境的改變，以前有游泳習慣的他，今年新冠肺炎疫情爆發後，基於減少密閉空間群聚的風險，暫時停止。

再者，他也很強調「科學化」的運動，搭配身體健康檢查結果，適時調整保健之道，例如有膽固醇、高血壓、高血脂、糖尿病等病症的人，所需要的運動、養生方式都不同，他會定期做健康檢查，依照原有的運動習慣，再配合醫生的指示，理論、實務、執行三者缺一不可。

而他之所以開始運動，其實跟外派工作有關。鄭武樾回憶，自己近50歲時被派駐到歐洲工作，人生地不熟，沒有家人朋友在身邊，為打發時間，他開始嘗試運動，去山中越野、去海邊游泳，一方面也作為調劑身心的休閒方式，一段時間下來，他發現自己精神更好，體重也從7字頭降到6字頭，就此保持運動習慣迄今。

相較許多人的三分鐘熱度，鄭武樾運動習慣維持30多年，祕訣說穿了很簡單：就是「持之以恆」。他說，時間是自己安排出來的，就像他中午若有空，也會到辦公室附近的伊通公園走路、曬曬太陽，只要對身體好的事，都要努力去做，一旦習慣養成後，不做反而覺得怪怪的。

飲食篇：均衡飲食，自我管理

除了運動以外，飲食上鄭武樾也有自我管理之道。他分享，自己一天至少吃一顆蛋，早餐就吃雞蛋、水果、酸奶，不要同一天安排兩頓大餐，若中午有應酬飯局，晚上就盡量避免，盡可能少油膩，多吃有纖維質、蛋白質的食物，讓營養均衡。他的辦公桌旁還放了一包堅果，他說，偶爾嘴饞時吃點堅果，對身體也不錯。

心情篇：凡事盡力，保持樂觀

運動跟飲食之外，鄭武樾說，自己從來沒有失眠問題，關鍵就是保持一顆樂觀的心，他的信念是，凡事只要盡全力，就不庸人自擾。就像今年遇上新冠肺炎疫情，他最大的目標是讓公司在「逆境中成長」、「化危機為轉機」，快速判斷情勢、調整策略、積極落實，也讓卜蜂拚出好成績。

今年鄭武樾甫獲《哈佛商業評論》評為〈台灣CEO 100強〉，在公司市值成長跟總股東報酬率兩大指標上，都有優異表現。他謙虛地說，這是團隊的成果，非常感謝員工努力的付出、認真負責的執行，「這不是個人，是公司的榮譽！」

當然，作為這艘船的掌舵者，如何在面對逆境時做出正確的決策，相當關鍵。鄭武樾說，首先最重要的是先判斷情勢，以卜蜂來說，大宗物資的價格走勢，跟全球氣候變遷、糧食供需、船運價格、匯率等因素有關，還有非洲豬瘟、中美貿易戰、新冠肺炎等外在不確定因素，盡可能多方搜集資訊後，審慎分析跟判斷，並提出具體因應作為。

鄭武樾說，世界局勢一直在變，企業經營也不能墨守成規，必須跟著時代變化走。也因此，今年疫情爆發後，卜蜂快速對應擴大即食品的網購銷售，並強化各項加工調理食品的開發，符合當前「宅食」經濟趨勢。

一個人做事的態度，足以反映出他的信念。鄭武樾無論工作再忙，都堅持達成設定的運動目標，無論碰到再大的困難挑戰，都用樂觀積極的態度面對，不管工作跟生活，皆充分展現出他的大智慧！

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