遠雄美女老總張麗蓉 與壓力和平共處

建築業「美女總經理」遠雄房地產公司總經理張麗蓉，是台灣房地產史上少數能作到「一天1億元」、「一年365天，只休假一天」的代銷公司總經理，也是業界赫赫有名的「神力女超人」。平常面對高壓，她最佳養生之道，就是「尊敬它！」「與它和平共處！」用身心靈全方位減壓術，維持每天的最佳狀態。

張麗蓉平常要負責遠雄建設、遠雄集團的每年推案量，動輒3、5百億元，全台銷售中案場動輒7、80處，少見也有5、60處，每天行程滿檔，除了顧事業、家庭，還有北科大EMBA的課程和論文要拚。

今年，是閃亮的一年，她以第一名的優異成績，拿下最高分，洋洋灑灑完成13萬9千個字的「建築業企業集團多角化策略之研究」碩士論文，並代表畢業生致答詞，更提前在10月初就「達標」全年的預定銷售成績，並「超前部署」2021年，為2020年寫下了燦爛的一頁。

問張麗蓉，平常工作滿檔，會不會有時後感覺到有壓力？她神回：「壓力，是因為對於這件事不知道該如何處理，所產生的，我認為，要與壓力和平共處，不要害怕、也不要畏懼，更不要漠視不理。」「對於壓力，要尊敬它，它是身體的一部分，要與它和平共處。」

正如才剛剛完成的論文一般，張麗蓉形容「簡直像臨盆一樣！」當時寫作過程好痛苦、但完成後卻滿懷歡喜早就已經忘了當時的痛。她對於平衡壓力，有六大心法：與時間賽跑、與壓力和平共處、全力以赴、結果平常心、一次次的練習、作自己，善用正面能量來引導壓力為動力，頗有張麗蓉Style。

房地產事業對於張麗蓉而言，是修行、也是休息，無關乎個人宗教信仰，而是對人生的態度，是要用智慧去解決。至於生活，對於張麗蓉來說，更是最佳充電的舞台，她的生活，除了公司、家庭之外，周末假日就是運動解放的時間，瑜珈、上重訓課、跳國標舞、健走，基本上是安排一周一次，前陣子畢業舞會時，還受邀到北科大登台獻藝。

平常張麗蓉還會每周拿起筆來，寫作「總經理專欄」，分享人生、生活、經營管理的心得。

另外，烹飪下廚，更難不倒張麗蓉，每星期六早上運動完之後，就順道到永春市場買菜，一口氣買好整個星期的菜，每天下班後都會親手製作好第二天的午餐便當，甚至還為祕書和助理三位，準備每天的午餐便當，一面放鬆、聊天，一面也可以培養默契和共同語言，一舉數得。

倒是張麗蓉在飲食方面，有超級節制的「1/2原則」。她25年來，一律力行「1/2原則」的超嚴格飲食控制，晚餐時間她偶爾需要應酬、或經常在外當「老外」時，若有大分量的套餐，張麗蓉一律只吃1/2，沒吃完的，會嚴選方便外帶的主餐外帶，以尊重食物，力行飲食環保。另外，張麗蓉25年來，每一天都會量體重，早餐則不吃肉類，只吃兩片麵包、一顆荷包蛋，再煮一杯有糖的鮮奶茶，既可以暖胃又可以刺激腦內啡；而且11點以後不會再吃東西，以保持腸胃的清淡。

演藝圈「台灣第一美女」蕭薔曾說「我一天只睡一小時」，房地產業界「美女總經理」張麗蓉則是「一年365天只休一天假」，只有農曆除夕才讓自己休假一天；不過現在的張麗蓉則改變策略，認為「路要走得長，就要走得簡單」。現在是生活作息規律、正常，才是王道，健康、簡單的生活，才最重要。

張麗蓉很推崇「護國神山」台積電創辦人張忠謀的生活智慧「時間到了，就下班，養成正常循環的上下班時間，把需要思考的事情帶回家，因為處在一個自己最熟悉、最舒適的環境下，才能安心平靜的思考，才能找到最周全最完整的策略。」認真的工作、認真的休息，該工作時認真工作、該休息時就認真休息，生活就怡然自在如烹小鮮了。

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