12/7節氣大雪 人參羊肉湯進補

國曆12月7日將迎來大雪時節，中醫師表示，俗話說「大雪補得當，一年不受寒」，建議民眾以羊肉進補。中醫養生講究「形氣雙補」，推薦食用人參羊肉湯，補氣血又固身體。

中醫師公會主委陳潮宗表示，大雪過後氣溫會明顯下降，民眾更需注意驅寒保暖，但是進補不一定要吃昂貴補品。由於冬季對應人體的腎，養生應注重補腎養藏，可吃山藥、栗子健脾固腎，吃核桃、枸杞、黑芝麻、葡萄乾補腎精，吃羊肉補腎陽，吃糯米、紅豆固腎氣。

形氣雙補固身體

陳潮宗表示，大雪節氣開始後，進補轉向溫熱進補。中醫養生講究「形氣雙補」，而《本草綱目》說補身去弱的食物有人參、羊肉，其中的人參補氣，羊肉則補形。因此，「人參羊肉湯」是個不錯的選擇，可補氣血又固身體。

另外，元代《飲膳正要》推薦用「羊肉山藥粥」改善午後出汗的體質，說羊肉補中益氣、山藥治諸虛、五勞七傷、心腹冷痛。陳潮宗建議使用羊肉1斤，山藥1斤，煮到熟爛，再下米同煮成粥食用，冬天早上喝下一碗粥，暖和一整天。

忌加入生冷食材

陳潮宗提醒，吃羊肉時不要喝茶，容易造成便祕，也不要與南瓜同食，以防發生黃疸和腳氣病。由於羊肉富含蛋白質和脂肪，不易代謝，患有肝炎的人也忌食羊肉。進補時，不要同時吃生冷食物如蘿蔔、柑橘、白菜、瓜類等，以免抵消進補食物的功效。

陳潮宗強調，由於大家的體質不同，進補前要先諮詢中醫師。現代人生活緊張、焦慮、常熬夜、多使用冷暖氣，容易形成外寒內熱、寒熱夾雜型體質。若隨意進補，反而容易上火，出現口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁等。而高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸者，也不能驟然進補，否則可能使病況加重。

(中國時報 林周義 )

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