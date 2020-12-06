名醫問診》聲帶麻痺失聲 自體脂肪注射可修復
近日，韓國知名藝人嚴正化在綜藝節目上，坦言自己因甲狀腺癌手術罹患聲帶麻痺。嚴正化在節目中說：「左邊聲帶的神經麻痺了，聲帶是開著的狀態，聲音變得出不來。」不能自由唱歌對她來說是相當大的打擊，甚至有「人生到此為止」的想法，幸好在專業的訓練底下逐漸回復。
單側聲帶麻痺在耳鼻喉科並不少見。許多患者因為甲狀腺癌、肺癌、下咽癌、病毒感染等因素，都有可能面臨單側聲帶麻痺的困擾。
當聲帶功能正常時，隨著呼吸，兩側聲帶會打開。發聲的時候，兩側聲帶會閉合，藉由黏膜的震動來發出聲音。單側聲帶麻痺的患者會因為聲帶無法自由閉合，造成聲門閉鎖不全的狀況。當聲音伴隨漏氣聲、無法提高音量、講話費力且常需要換氣、容易嗆咳，就有可能是聲帶麻痺的症狀。
最近我收治一名60多歲的男性，因為肺癌的關係，導致右側聲帶麻痺，完全說不出話來。無法講話對他造成的困擾甚至比罹患肺癌還要大。還好在等待電療的期間，輾轉得知有聲帶修補的手術。本來他還擔心肺部功能不佳，無法接受全身麻醉的手術。結果和醫師諮詢後才知道，原來現在已經有局部麻醉的手術技術。如今順利接受「自體脂肪聲帶修復術」的他已經對談如流，嗆咳的機會也大大地減少，讓肺部的療程能夠更順利的進行。
以往因為手術需要全身麻醉，許多患者選擇忍耐，暫時不治療。然而多篇研究皆指出，早期發現聲帶麻痺，早期進行聲帶修補，可以促進神經及組織的再生，避免聲帶肌肉過度萎縮，較容易有長久的療效。目前也有研究指出，盡早治療聲帶麻痺，可以大幅減少嗆咳的機會。減少嗆咳除了可以改善生活品質以外，對於癌症的患者來說，更是至關緊要。
科技的發展配合手術技術的不斷精進，如今聲帶修補手術已經不一定需要全身麻醉，多數在門診診間即可完成。診間手術不但可以減少病患的不便與恐懼，避免全身麻醉的限制，藉由病患的配合更可以達到精準的療效。
(文／彰化基督教醫院主治醫師 陳偉格 )
陳偉格小檔案
◆ 現任：彰化基督教醫院耳鼻喉暨 頭頸部主治醫師
◆ 學歷：
◎高雄醫學大學醫學系
◎美國Emory University Hospital耳科進修
◎美國House耳科中心進修
◆ 經歷：
◎彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部總醫師
◎台灣耳鼻喉暨頭頸外科專科醫師
◎台北振興醫院嗓音中心進修
◎美國匹茲堡大學醫院嗓音中心 訪問學者
◎美國匹茲堡大學醫院耳科中心 訪問學者
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