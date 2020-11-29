陽明海運前董事長謝志堅 40年來堅持早起運動養生

剛卸下陽明海運董事長重擔的謝志堅，無論何時見到他，都是精神抖擻，面帶微笑，樂觀積極的個性，是他健康的根源；他每天6點起床，做一小時運動，打高爾夫球從來不坐高爾夫球車，這樣的堅持，讓他40年來只穿一個尺寸的西裝；夫人陳惠莉一直「愛相隨」，讓在他外派歐美的16年間仍能充分享受家庭溫暖，就像戴了護身符一樣。

謝志堅學校一畢業就考上長榮海運，面試時包括長榮集團總裁張榮發在內有11名主考官，當時林省三（後來的長榮集團副總裁）問他能喝多少酒，謝志堅因為在金門服過兵役，就回說能喝一瓶高梁，一瓶高粱約等於三瓶紹興酒，謝志堅就順利被錄取了。

為了練酒量，謝志堅回家會找還在念書的弟弟喝酒，自己從來沒有在應酬場合酒喝失態，因為只要喝到有八分醉意，他就絕對不再多喝一口，謝志堅笑說，能夠不被灌醉還有一個原因，就是他很愛講話，他太太就笑說每次與朋友聚會，都是聽他在講話。

早年長榮員工外派都是單身赴任，公司僅提供單身宿舍，帶眷就要自費租屋，謝志堅進入長榮三年就外派德國漢堡，當時結婚才半年，因為太太陳惠莉已懷孕，留在國內生產，一年半後自漢堡調杜賽道夫，接妻小團聚。因為要自費租屋，謝志堅派到哪，就在當地買房子，只是謝志堅太受重用，調動頻繁，像在英國買房子，剛搬進去一周就接到調派令，不過買下的房子再出售時都有賺到錢，1985年調回台灣後次年，以300萬元買下汐止伯爵山莊的房子，第二年因為股市大漲，房價跟著漲到1,200萬，是增值最多的房子，不過之後近十年房價都呈現凍結狀態。

謝志堅讚嘆太太實在太厲害也太辛苦了，在他外派的20年當中，只有派駐中國大陸的四年沒有跟隨。而在歐美要學當地語言，要帶三個孩子，還要做家事，到英國開車車子還要靠左行駛，一切重新調適。因為太太一路愛相隨，謝志堅生活起居有人照顧，回家有熱騰的飯可以吃，充分享受家庭溫暖。

謝志堅長期養成每天6點起床做一小時運動的習慣，早年在國外主要做慢跑，回到國內後以健身房運動為主，可以不受天候影響，跑步機、滑草機、懸空踢腿8百下是每天必做的運動，因為怕傷到頸椎，不做仰臥起坐，偶爾會去游泳，運動流一身汗，前一晚喝的酒精也都排掉。

1998年長榮集團總裁張榮發應義大利總理普羅迪請託，買下負債累累、有160年歷史的意郵輪船，為了注進長榮文化，當時張榮發決定派謝志堅長駐義大利十年，特別允許謝志堅以公費帶眷，被稱為Bronson（謝志堅英文名）條款。

謝志堅實際派駐義大利六年，由於當地球場都是50甚或是百年的老球場，沒有高爾夫球車配備，謝志堅與太太都是自己拖著球袋邊走邊打，後來不論到哪打球，都不坐球車，一場球四小時下來，運動量也足夠了。踢腿加走路，謝志堅比一般人粗一倍的小腿，就是這樣練出來的。

2016年6月自長榮退休後，謝志堅在當時的交通部長賀陳旦邀請下，擔任陽明海運董事長，當時陽明虧損嚴重，謝志堅大刀闊斧，除了各項革新措施，還帶領主管大幅減薪，過去40年血壓都維持在120上下，進了陽明飆高到150，聽從醫師建議吃藥控制血壓。

謝志堅的父親是東洋劍八段高手，自己也有四段資格，身體很好的父親，在76歲因為大腸癌驟逝，因此謝志堅非常重視健康檢查。現在講究預防醫學，榮總醫生要謝志堅吃保栓通預防心血管疾病，另自己雖然不抽菸，但是不少肺腺癌患者不抽菸也不進廚房，卻罹患肺腺癌，謝志堅會做低劑量肺部斷層掃描。謝志堅說：「透過檢查了解身體狀況，不用疑神疑鬼。」

卸下陽明重擔後，謝志堅帶著太太在非假日打球，空曠的球場，打起來很舒服。另外也接回在美國與妹妹住了半年多的94歲老媽媽，頭腦清楚的老媽媽年輕的時候喜歡跳土風舞，曾經在逛光華商場時看到外國藝人跳踢踏舞會跟著跳，現在則是喜歡唱歌，謝志堅準備要好好的陪陪媽媽，當個老萊子。

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