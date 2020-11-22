名醫問診》只要青春不要痘？淺談痤瘡

青春痘是皮膚科門診中最常見的疾病，夏天來臨，門診都是擠滿了爆痘的病人，其中不只是青少年，甚至也有被成年痘所苦的上班族。所以青春痘已經不再是年輕人的專利了！也因如此，青春痘正名為痤瘡似乎更為適合！另外很多人以為痤瘡是夏天才發生的疾病，事實上痤瘡是慢性病，一年四季都會發生，尤其現在全球暖化，冬天時間變短，痘痘族要帶著長期抗痘的心情！

痤瘡的成因：常常陪同痘痘小孩進來診間的媽媽們都會抱怨：「一定是他洗臉洗不乾淨、吃油炸食物喝太多飲料…」在旁的小孩往往露出一臉無辜委屈的樣子，百口莫辯。其實造成痘痘問題的原凶可是好幾種原因交互影響的結果：1.荷爾蒙：青春期的賀爾蒙旺盛、成人痘的壓力賀爾蒙或內分泌失調都可以造成痘痘問題。2.遺傳：並非絕對會遺傳，但往往有家族史。3.化妝品使用不當：此為成人痘的惡化因子。4.飲食不當：研究顯示高熱量高糖分的食物為惡化因子之一。5.環境因素造成的青春痘：特殊職業例如游泳教練因為泳池的氯長期刺激亦會造成痘痘惡化。6.生活作息不正常：長期熬夜讓腎上腺素過度旺盛進而分泌荷爾蒙讓皮脂腺過度旺盛。以上是常見的痘痘成因，所以洗臉洗不乾淨往往不是最主要的痘痘成因 。

痤瘡的在皮膚上有四大表現：1.毛囊開口角質化異常，造成毛囊阻塞。2.皮脂腺過度分泌皮脂，形成粉刺。3.痤瘡桿菌過度滋生，造成毛囊局部感染。4.毛囊與附近皮膚組織發生發炎反應。以上四大表現是醫師臨床治療的重點。特別需要說明的是：粉刺是所有痘痘的前身，由皮脂、皮膚代謝物、角質及外來髒東西堆積而成的蠟狀物。毛孔開口還沒被角質蓋住的是開放型粉刺（黑頭粉刺），已經被角質蓋住的就是閉鎖型粉刺（白頭粉刺）。會黑的主要原因是皮脂跟角質因為跟外界接觸的氧化。而發炎感染的粉刺變成有膿會紅腫、痛的痘子，就是我們描述的痘痘。發炎後，根據發炎程度的不同則會留下不同程度的痘疤。

痤瘡的治療：痤瘡治療主要分為外用藥劑和口服藥，對於較輕微（只有粉刺、偶爾有發炎痘痘）的病患只要使用外用藥劑即可，對於中等嚴重度（很多發炎的膿胞容易留疤）以上的患者則須同時給予口服藥。由於痤瘡常常影響病人的自信以及留下永久的疤痕，積極治療是很必要的！

皮膚科醫師使用的外用藥膏包括過氧化苯（Benzyl peroxide）、維他命A酸（Adapalene）、外用抗生素、硫磺（Sulfur）、水楊酸（Salicylic acid）、杜鵑花酸 （Azelaic acid）等。口服藥物包含口服抗生素、口服維他命A酸、荷爾蒙療法。醫師會依病情選擇適合的外用藥膏，這些藥都偏刺激易有副作用，所以千萬不要自行投藥喔！

痘疤的治療則須仰賴醫美治療。針對不同的痘疤可以選擇的有杏仁酸、果酸煥膚、淨膚雷射、光秒雷射、脈衝光、飛針治療、飛梭雷射等。同樣的，對於不同類型的痘疤選擇也不一樣，建議配合醫師專業的建議。

此外，日常保養的部分，洗臉可以去除皮膚上之油脂及細菌，對痘痘有輔助治療的效果。但過度洗臉，反而會造成皮膚乾燥、發炎的問題！有些痘痘族可能一感到臉上有油光就想洗臉，建議一天的洗臉次數以不超過二～三次為佳，同時在藥物治療的中間選用溫和的洗面乳，以免傷害肌膚保護層，刺激油脂分泌與角質增生，造成青春痘惡化。

總結來說，痤瘡是「多成因」的「慢性」疾病，務必要對其有長期抗戰的決心、完整的治療計畫、跟無比的耐心以及信心！

(文／ 新光醫院皮膚科醫學美容中心主任 唐豪悅 )

圖／新光醫院提供 唐豪悅小檔案

◆ 現任：皮膚科主治醫師 /新光醫院 皮膚科醫學美容中心主任 ◆ 學歷：

◎國立台灣大學醫學系

◎美國史丹福大學管理科學與工程 ◆ 經歷：

◎唐豪悅皮膚科診所院長

◎臺大醫院皮膚部兼任主治醫師

◎美國加州大學舊金山分校皮膚部研究員

◎美國史丹福大學皮膚部研究員

◎美國辛辛那提大學皮膚部研究員

◎美國匹茲保大學皮膚部研究員

◎美國晶化生物科技集團公司醫事部主任

◎輕鬆美膚診所主治醫師

◎台大醫院皮膚部總醫師

◎台大醫院皮膚部住院醫師

◎美國哈佛大學醫學院交換學生

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