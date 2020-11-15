裕日車總經理李振成 簡單養生從飲食運動開始

做好「時間管理」，除了讓工作更有效率，還能夠養生、健身！裕隆日產汽車總經理李振成靠著做好對餐飲、運動的時間管理，對抗平日繁重的工作、開不完的會議，搭配多走路運動等適時舒壓，偶爾得空下廚親手煮印度咖哩等拿手菜，補充薑黃等增強免疫力的營養素，打造專屬自己的養身之道。

好一段時間沒有出現在公開場合的李振成，日前為了自家全新轎車All New Sentra上市，親自站台，一身自家集團的嘉裕品牌亮藍色西裝，搭配新車專屬車色「仙草（Sentra）橘」的領帶，讓人眼睛為之一亮。除忠實扮演自家新車最佳代言人的角色，更讓人訝異的是，相較於一年多前的圓潤身型，李振成這身西裝明顯「小了兩號」！

李振成笑稱，「亮藍色有放大的效果，若過去要他穿，他肯定會考慮再三！」但這次活動企畫提出服裝建議時，他沒有太多猶豫，一口答應，背後的關鍵，在於他以時間管理的概念，力行對餐飲、運動的控制，花了一年多的時間減重塑身，為自己帶來駕馭這套亮藍色西裝的本錢。

他說，尤其這次新車產品定位為新世代「獵跑」，為產品站台，自然不能漏氣。李振成介紹，全新Sentra車身以八道肌理線條顛覆傳統房車設計，雙色類敞篷車頂設計搭配豪華房車1.254寬高比，打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身，呈現侵略帥氣的獵駕外型，看好能吸引更多買家青睞。

李振成指出，他其實沒有太複雜、太偉大的養身哲學；和許多企業高層一樣，久坐、沒時間運動早已成為他生活的日常，特別是近年來全球汽車市場競爭加劇，今年更有新冠肺炎疫情這個全新的變數與挑戰，與日俱增的壓力，不知不覺間自己的體重直線增加。

他透露，2018年底裕日車導入日產小型休旅車Kicks一炮而紅，讓台灣成為全球最會賣Kicks的市場；這次導入全新世代Sentra，為複製Kicks的勝利方程式，裕日車在美規、亞規兩個車型版本中，挑選最適合、最吸引台灣消費者的各項規格與設定，耗費許多心力、時間，與原廠工程師溝通、爭取，讓李振成過去一年多來，幾乎每天有開不完的會！

為控制身形，同時為了健康因素，李振成發揮他在「時間管理」領域的專長來調控自己。他舉例，餐飲部分因為常開會、坐辦公室辦公，上班時間中午就少吃，盡量以清淡飲食為主。

在馬來西亞長大的李振成，很喜歡利用周末在家裡，親自下廚煮印度咖哩等拿手菜，跟家人一起吃飯聊天，其中咖哩的原食材，例如薑黃等成分，都是有增強抵抗力的健康成分，同時又可以避免外食，可說是一舉數得。

對於運動，李振成說，雖然他知道有助從事有氧運動、爬山等運動，有助於提升心肺功能，但是因為公務繁忙及年紀等考量，所以有空就多走路，最方便也最實惠的運動，再有時間就打高爾夫球，原則上以緩和運動為主。

除了餐飲、運動的管理，李振成認為，適時的舒壓，也是他保持身心健康的重要養生之道。他表示，因為平時工作時間緊湊，面對各種不同的壓力，在目前疫情階段，大多以在家聽音樂、看電影、唱歌等方式來舒壓，有機會利用看電影心得跟同事們分享人生經驗，這樣也是一種輕鬆有趣的解壓方式。

另外，李振成認為，「走路」除了是好的運動養生，更是他舒壓的好方法。他指出，走路運動的過程中，他可以邊走邊思考，透過走路對腳底泉湧穴帶來按摩效果，進而刺激反射神經與大腦思考，「很多問題在走路的過程中，刺激出想法、解法，甚至創意」，有空多走路，既養生又舒壓，一舉兩得。

雖然全新Sentra已順利上市，但李振成還是會議不斷，由於新車上市前預售接單遠優於預期，原本規畫的產量根本不夠賣，緊急向日本原廠、海內外零件協力廠追加零件訂單，會議的頻率沒有因為新車上市而降低，他必須繼續發揮時間管理的本事，同時兼顧繁重事業與養生。

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