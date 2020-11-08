名醫問診》睡不著 來杯安神茶飲

依據2019年台灣睡眠醫學會的統計，全台超過200萬人受慢性失眠之苦，每十人就有一人受失眠困擾。全台每年服用3億2,700萬顆安眠藥，排起來長達327公里，相當於中山高速公路的總長。中醫希望破除失眠僅靠安眠藥的迷思，提供更多治療選項。

睡眠不到六小時的人容易出現血壓和膽固醇偏高，肥胖、心血管疾病、糖尿病機率增加。睡眠不足也會讓大腦中與阿茲海默症相關的物質無法排除，證明失眠是導致失智的重要風險因子。

中醫認為，失眠可以分成不同類型，不同類型之間可能互相重疊，而非單一原因，建議經由中醫望、聞、問、切四診診療，針對不同體質進行個人化治療。

睡眠不到六小時易有慢性病

入睡困難、淺眠易醒、多夢眠差，都是常見的症狀，依照每個人不同體質，選擇「疏肝解鬱」、「重鎮安神」、「滋補陰血」或是「清心安神」中藥。

「睡多仍累」大多屬於「陽氣虛、濕氣重」；頻尿造成睡眠中斷，若是虛證使用「溫腎陽」中藥，實證使用「清心熱」中藥；更年期潮熱造成睡眠品質不佳，使用「滋陰清熱」中藥。

生活與飲食注意

˙輪班工作者：「緩慢輪班原則」先固定某一班表較長的時間再進行班表轉換；「順時鐘方向的輪班原則」例如早班─小夜班─大夜班。

˙運動習慣：避免睡前三小時內劇烈運動，交感神經活躍，大腦很難進入睡眠狀態。

˙消夜習慣：中醫認為「胃不和則臥不安」，如果有胃食道逆流症狀，避免睡前三小時內高糖、高油飲食，若是因為餓肚子會影響睡眠，可以選擇高蛋白質食物，例如蒸蛋、水煮蛋、燙青菜等食物，建議吃五分飽就好。

˙安神茶飲：平時即可飲用有助於睡眠的靜心安神茶，使用以下中藥材，浮小麥、百合、紅棗、甘草、麥門冬、玉竹。適用於情緒緊繃、煩惱多慮的人。

(文／謝昌儒 彰化基督教醫院中醫部主治醫師）

謝昌儒小檔案



◆ 現任：彰化基督教醫院中醫部主治醫師 ◆ 學歷：

◎ 義守大學學士後中醫學系醫學士 ◆ 經歷：

◎ 彰化基督教醫院中醫部總醫師

◎ 彰化基督教醫院中醫部住院醫師

◎ 台灣中醫兒科醫學會永久會員

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