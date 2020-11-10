什麼是無心跳器捐？醫師呼籲早日立法

衛福部二○一七年的「心臟停止後死亡器官捐贈作業指引」公布，算是對國際潮流趨勢的部分「開放」，再重申一次，早日立法才能免除醫師心中的疑慮及恐懼。

器官移植來源的正常方式有屍捐、活體捐贈及腦死判定後捐贈，那無心跳器捐是什麼？其實它也是屍捐的方式，不過是進階版，套句廣告用語，它是屍捐的「得來速版」。在「腦死判定」還沒有被全世界上的國家視為真正的死亡時，器官的捐贈其實只有屍體捐贈。通常都是患者死後由主治醫師宣布死亡，再經過執法人員檢視過程沒有問題，才准許醫師摘取器官。

可惜這樣的程序往往會超過半小時以上，甚至可能因為檢察官未到，而不能簽署文件者，拖延的時間會更久，往往就延誤了器官移植的好時機。於是乎為了讓器捐能儘早實施，一九九五年歐洲就提出「馬斯垂克分類(Maastricht Classification)」，期望有意器捐的患者，讓他們的大愛在最短時間內，能讓醫師立刻著手摘取器官。

依據上述的精神，願意無心跳器捐的病人被分成五類：

1.Brought in dead，即到院前死亡：俗稱「OHCA(out-of-hospital cardiac arrest)」，通常不知道確切「心跳停止的時間」。

2.急救無效：通常指有目擊證人，發現患者倒下後，再經由心肺復甦術(CPR)急救不治者，通常以倒下接受急救時刻視為「心跳停止的時間」。

3.等待死亡的患者：即以目前醫療技術，無法施救的瀕臨死亡者(通常在加護病房或安寧病房) ，而且過於衰弱無法進行腦死判定。

4.腦幹死之後的心跳停止，病人可以進行腦死判定。

5.在醫院住院的病人忽然心跳停止的猝死(二○○○年才加入)。

上述的分類1、2、4、5稱為「Uncontrolled donors(無法操控的捐贈者)」， 只有第3類才是「Controlled donors(即可操控的捐贈者)」。對於「無法操控的捐贈者」，醫療團隊必須持續CPR急救，直到移植小組來才停止，這時必須等待一段時間，記錄一段無心跳的心電圖(各國國情不一，七十五秒到十分鐘都有)，移植小組之後才能摘取器官。

由於病患可能急救時間拖得比較久，身體內可能早有血栓形成，所以允許移植小組由鼠蹊部置入管子，把腎以上主動脈用汽球堵住，接著做大量冰食鹽水灌注沖洗及打入溶血栓劑，所以這類患者大概只有腎可能捐贈，心、肝、肺保存不佳不予考慮。

而「可操控的捐贈者」由於瀕臨死亡，所以可以等到患者血壓不穩，在家屬同意後，將病患移至開刀房內，接著拔除維生器材及藥物，給予止痛藥物以靜待心跳停止， 記錄一段無心跳的心電圖(各國國情不一，七十五秒到十分鐘都有)後，移植小組才可以摘取器官。

值得注意的是，台灣最近通過的「心臟停止後死亡器官捐贈作業指引」(如文末所連結網站，請大家注意的是，此準則非法律，乃是衛福部片面的行政法)，規定只能摘取上述的「可操控的捐贈者」，而且是規定心跳停止要五分鐘，符合國際潮流，其中值得注意的是，明訂不得替這種捐贈者裝上維生器材，以保持器官的新鮮度。

理論上除了心以外，「可操控的捐贈者」身上的器官都可以捐，但是我想沒幾個器官移植醫師敢用肺及肝，大抵目前還是只有腎為主流，剩下的眼角膜、皮膚、骨頭等組織和屍捐相同。所以看完無心跳器捐，相信讀者會了解它只是屍捐的進化版，而且依然有諸多限制。畢竟摘取人器官是「不得不為」的手段，沒有確定患者死亡來摘取，不免有「活摘器官」之嫌，而太晚摘取，又讓器官移植的成功率降低，於是它就在「人道精神」、「法律規定」和「醫學技術」之間拔河了那麼多年而未定案。衛福部二○一七年的「心臟停止後死亡器官捐贈作業指引」公布，算是對國際潮流趨勢的部分「開放」，再重申一次，早日立法才能免除醫師心中的疑慮及恐懼。

「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」下載參閱 網址： https://dep.mohw.gov.tw/DOMA/cp-3130-39002-106.html

(本文摘自蘇上豪著《謝謝你在我們心裡：器官受贈者的暖心奮鬥，與器官勸募的強力呼喚》，時報出版提供)

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