水煮餐成起點… 今展科財務長任若琳食在健康

被動元件產業中的電感因高度客製化，產品價格相對穩定，隨著各類需求翻揚，國內的電感廠自成一個完整的族群，在一線廠乾坤、奇力新之外，今展科今年受惠於筆電、TV面板終端需求放量，營運可望重返五年以來高峰。

今展科財務長任若琳是被動行業少數六年級的財務長，公司自2015年上市以來，一直由任若琳擔任發言人職務，除了財會工作之外，還要應付法人、銀行圈，身兼IR的工作，電子業工作時間長、壓力大，任若琳也不例外，雖然僅不惑之年，卻已經積極調整飲食，且成果斐然。

任若琳說，運動時間不多，也不愛運動，健康的生活只能從最基本的飲食下手，一開始因為同事幫忙處理午餐，無意間吃起水煮餐，任若琳笑說，吃著吃著就習慣了，習慣水煮午餐之後，口味大幅改變，已經回不去油膩的便當菜，認真執行一年多，體重掉了5公斤，「穿衣服馬上有感覺」！

任若琳的水煮午餐，以紫米飯取代精緻白飯，並有地瓜泥、南瓜泥等高纖澱粉，蛋白質則以去皮的水煮雞胸肉為主，搭配大量的蔬菜、菇類、豆類，如高麗菜、杏鮑菇、青椒及青豆等，以胡麻醬、蜂蜜芥末或是和風醬調味，雖然烹調方式是水煮，口味卻不無聊，而且富含植化素。

水煮午餐成為任若琳清淡飲食的起點，任若琳的早餐也因此跟著調整，除了周末偶爾放縱之外，麥片加芝麻或是優酪乳、地瓜加豆漿成為頻率相當高的黃金組合，早餐加午餐，幾乎就滿足一天五大營養素的需求。

最近一年，任若琳工作、課業兩頭燒，下班趕著上課的忙碌行程，強迫任若琳提前吃晚餐。任若琳說，待在公司的時間達12小時，在EMBA課業之前，常常晚上七、八點離開公司才吃晚餐，有時候到家已經九點，太晚吃飯也成為體重增加的元兇。

自從下班開始上課之後，任若琳提前到六點半吃晚餐，上完課回家通常也不再吃東西，就寢前腸胃沒有負擔，成為意外的收穫。

此外，任若琳幾乎不喝手搖飲，天生不愛甜食及含糖飲料，茶與咖啡等咖啡因飲料也不熱愛，原本嗜辣的任若琳，也因為吃中藥的關係，戒掉這個刺激性口味，飲食習慣一路調整下來，不僅體態改變，原本浮腫的情況也大幅改善。

任若琳自畢業踏入職場以來，均任職於電子業，外派過大陸，當過台幹，最終回到台灣任職，經手過電子業上市IPO、初次辦理現金增資、掛牌，也與銀行團籌組過國內可轉換公司債（CB），在財務圈有完整資歷，初見任若琳，對其通透雪白的皮膚印象深刻，任若琳不迷信保健食品，但有一些堅持。

除了固定吃B群之外，因為非常在乎膚色，任若琳選擇相信老祖宗的智慧，長期服用珍珠粉，除了美白之外，也補充鈣質，以彌補不愛運動曬太陽的不足，而且一吃就是十年，珍珠粉成為任若琳保健食品的「標配」，美白的效果在任若琳身上可以充分體現。

在沾醬上，任若琳也非常講究，幾乎不用醬油，而以蘿蔔泥與醋取而代之，不僅降低鹽分的攝取，她笑說：「最後還是回到不想變黑的原點」！

不愛運動的任若琳，唯獨對瑜珈相當有興趣，雖然還沒有正式拜師學藝，但是對於瑜珈在伸展、舒筋、活絡的效果上，卻已經是如數家珍，相當期待，目前正在考慮加入學校社團，體驗瑜珈所帶來的正面效果。

摩羯座的任若琳有財務人穩健、不誇大的性格，充分發揮對外溝通的角色，法人對任若琳提供的數據有信任感，即使今展科目前股本僅2.45億元，但今年以來，今展科股價伴隨業績扶搖直上，漲幅超越一線MLCC廠，市值一度突破10億元，堪稱被動元件行業小而美的代表。

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