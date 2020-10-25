名醫問診》淺談非小細胞肺癌的診斷與治療

肺癌在台灣每年新增超過1萬人，發生率高，居癌症死亡率之首。分為非小細胞癌和小細胞癌，其中非小細胞癌（NSCLC）占多數包括常見的腺癌和鱗狀細胞癌，本文淺談非小細胞肺癌的診斷與治療。

一、肺癌有什麼症狀？

肺癌初期一般無症狀，偶爾因故做影像檢查而意外發現；但大部分是因腫瘤變大或轉移引起症狀才就診，所以診斷時常是晚期。肺癌症狀有咳嗽、咳血、喘、胸痛等，或因周邊侵犯或遠端轉移造成相關症狀（例如腦、骨、肝等），也可能食欲不振、疲倦及體重減輕等。

二、肺癌如何診斷？

確診肺癌要靠病理切片診斷。以X光、電腦斷層（CT）、支氣管鏡、骨掃描、正子斷層（PET/CT）等確定分期。補充：低劑量電腦斷層（Low dose CT）健檢較容易篩檢出早期肺癌，並減少肺癌死亡率。

三、肺癌治療簡介

依照細胞類型、分期、基因突變狀態、特定生物標記、病人身體狀況和意願，會有各種治療建議，簡述如下： 1.手術治療：對於早期者，肺葉切除和局部淋巴切除術是標準的治療方式。手術後是否接受輔助治療，需進一步臨床評估。 2.放射治療：可精準集中高能輻射於腫瘤，減少正常組織影響。早期肺癌病人若不適合手術或拒絕手術，可接受立體定位放射治療（SBRT），每次以高劑量聚焦照射，一至二周內完成，腫瘤控制率和手術相當。 3.藥物治療：包括化學治療、標靶治療、免疫治療，使用口服或注射藥物達成全身性治療，為轉移性肺癌的主要治療，依癌細胞類型、基因突變、特定生物標記（如PD-L1表現）選擇藥物，是為精準醫療。 4.合併治療：肺癌常需合併治療以減少復發轉移。手術後為第IB至III期，建議術後化學治療，若有淋巴轉移或手術邊緣陽性則可加做術後放射治療。臨床第III期有時可先用化學治療或合併放射治療使腫瘤縮小，以利手術切除；第III期若已無法手術切除，建議同步化放療，並應考慮後續免疫治療。第IV期可考慮化學治療、標靶治療或免疫治療，需要時可加上放射治療緩解症狀或加強療效。 低劑量電腦斷層（Low dose CT）健檢篩檢出早期肺癌 。圖／新光醫院提供

四、結語：

病人的病情都不盡相同，應與醫師溝通討論以選擇最合適的醫療建議和治療方式。

(文／楊凱琳 新光醫院腫瘤治療科主治醫師）

楊凱琳小檔案



◆ 現任：新光醫院腫瘤治療科主治醫師 ◆ 學歷：

◎ 陽明大學生物醫學影像暨放射科學研究所博士

◎ 國立陽明大學醫學系 ◆ 經歷：

◎ 新光醫院腫瘤治療科臨床研究員

◎ 榮民總醫院癌病中心住院醫師及總醫師

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