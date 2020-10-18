中嘉副總趙培培 為愛健康為愛生活

中嘉數位公司法務管理處副總經理趙培培，從懷孕生下雙胞胎開始，「為愛健康生活」就成為她人生最重要的課業。

台東長大、健康底子自認還不錯的她，從求學階段開始，就養成面對高壓環境、透過運動減壓的習慣，這樣的習慣一直維持至懷孕、生下雙胞胎之前，規律的瑜珈、打羽毛球，成為她健身的主要運動項目。

「人生最大的改變就是從懷孕那一刻開始」，首先，因為高齡懷孕，趙培培先是著手飲食節制，雖然一天三餐、但為了控制體重、兼顧胎兒的養分攝取，通常她只吃兩餐、並且降低澱粉等糖分食物，增加高蛋白及蔬果攝取，透過孕期飲食控制，懷孕期間她只胖了9公斤，不只沒有胖到自己，兩個寶寶還以標準體重值以上健康出生。

「媽媽的健康，是孩子最大的幸福」，小孩出生之後，除了親自哺乳，趙培培也刻意調整體質，每天煮養生茶，紅棗、枸杞、當歸、黃耆、西洋參，每天泡茶當水喝，外加至少1,000CC的白開水，養生兼顧排毒。

另外，對於職業婦女來說，工作加上照顧兩個雙胞胎兒女，能夠擁有屬於自己的時間變得少之又少，在沒有那麼充裕的時間可以跑到專業瑜珈教室運動的情況下，趙培培也改變了每個星期維持定期運動的習慣。

「在家也可以做運動」，趙培培另外找了一項不受時間限制的運動方法，每天早上起床後，不超過五分鐘的「甩手功」，持之以恆到現在。

她還規定自己每天下班後，就把時間都留給家人，家裡的雙寶上幼稚園大班之後，開始接觸中文繪本、上游泳課，趙培培規定自己最好每天晚上8點半之前能夠回到家，至少再花45分鐘陪讀，等到安撫小孩上床睡覺之後，才是她的個人時間。

「泡腳」成為她忙碌的工作及家庭生活下，最簡單方便的養生方法，至今持續五年之久，晚上睡覺之前，趙培培堅持至少泡腳五分鐘，一天再多的疲累，透過泡腳，除了增加血液循環，還有新陳代謝及排毒的功效，偶而她還會滴幾滴精油或沐浴盬，達到放鬆情緒的目的，兼具補足運動量不足、擔心代謝不夠的問題。

「孩子是一輩子的事」，趙培培認為自己在還沒有生小孩之前，活得比較自我一點，個人的追求就變成生活的全部，有了小孩，加上家人近來有一些身體狀況之後，讓她更有「為愛健康，為愛生活」的感觸，而愛自己、把自己照顧好，她認為更是一種愛的表現。

「絕對不把工作的情緒帶回家」是她的另一項堅持。「工作壓力大，或者工作不順遂的時候，我會在7-ELEVEN喝杯咖啡再回家」，為愛轉換情緒，以便下一站回到家裡好好扮演陪伴孩子的角色。

「生活中需要一些逗點」，趙培培說，現代職業婦女很多，而通常親子共處，媽媽所扮演的角色又特別重要，對於工作有時間性或者高壓性質的職場婦女，在高壓的工作與每一段忙碌的家庭生活之間 ，更需要適時的「逗號」，例如，回家之前，買些自己喜歡的甜點犒賞自己、先讓自己喘口氣、放鬆一下，回到家才能用愉悅的心情陪伴小孩，「而每一段的陪伴我都很認真，也很開心」。

趙培培的第一份工作在房地產上班，第二份工作在台灣寬頻（TBC），第三份工作在遠傳電信，目前擔任中嘉數位公司副總經理，這20年的工作經驗都與通訊、傳播產業相關，產業類型變化不大，但電信及有線電視產業這20年的變化卻很大。

2018年年底，NCC審核通過，由現任中嘉數位董事長郭冠群、宏泰企業機構執行常務董事暨宏泰建設總經理林鴻南等團隊共同出資515億元，收購中嘉100％股權，近年，有線電視在OTT以及MOD的競爭下，新的經營團隊面臨剪線潮的風暴。

今年6月，中嘉網路公司更名為中嘉數位公司，正式轉型為寬頻公司，同時積極與遠傳電信及台灣之星策略合作，布局數位家庭。

趙培培表示，中嘉轉型為寬頻公司之後，將在寬頻的基礎下積極創造其它附加價值，中嘉去年開始展開網路升級，目前1Gbps寬頻上網幾乎達到100％的區域供裝，領先同業，今年亦積極推動支援Android的機上盒，同時與各大OTT業者開放合作，與電信公司策略聯盟，雖然大股東進入中嘉只有一年多的時間，但目前的中嘉已來到不一樣的階段，未來還要跟電信、內容業者透過策略聯盟，把中嘉數位平台做得更大更好。

「多一些創意及互動」，趙培培強調，中嘉將擺脫有線電視產業20多年的傳統經營模式，正式進入一個不一樣的新營運模式，而相關雛型已大致底定。

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