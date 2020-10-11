名醫問診》淺談急性心肌梗塞

「老伴兒啊，俺的胸口好不舒服、好痛啊！快！快點送我去醫院…」半夜突發的胸痛與左肩痠麻，讓80幾歲戎馬一生的林爺爺從睡夢中驚醒，迫切地呼喊枕邊的妻子。及時送醫後，確診是急性心肌梗塞。幸好心導管手術順利與術後醫護團隊照護仔細，最後總算是順利脫險，目前已轉出加護病房，預計不久後即可出院。

急性心肌梗塞是一個相當可怕而棘手的疾病，令人聞之色變。其發生的主因是急性血栓阻塞了供應心肌細胞氧氣與養分的冠狀動脈，因而導致心肌細胞缺氧壞死、心臟功能急速衰退、心輸出量減少，最終甚至可能造成心因性休克或死亡。根據統計，約有1/4到1/3的急性心肌梗塞患者尚未趕到醫院就已沒有了生命徵象，證明這確實是個令人頭疼的重症。

因此一旦有胸悶胸痛的患者來到醫院，所有醫護人員都會十分謹慎小心，馬上施作心電圖與抽心臟酵素檢驗，如果確診為急性心肌梗塞，馬上會給予雙重抗血小板藥物與抗凝血藥物。另外根據病人狀況不同，有時也會適度給予血管擴張劑或升壓劑。同時，也是最重要的，會馬上連絡心臟科醫師，評估病人狀況，是否需要立即接受心導管手術，用氣球擴張與血管支架置放的方式將已塞住的血管重新打通，重建血流，減少心肌壞死的範圍與程度，挽救病患生命。

造成心肌梗塞的急性血栓大多來自於冠狀動脈本身粥狀硬化的斑塊破裂，所以減少冠狀動脈粥狀硬化就可有效降低急性心肌梗塞的發生。臨床上有幾項危險因子會增加動脈粥狀硬化，包括：高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、年齡、家族史等。特別是吸菸，絕大部分年輕族群的心肌梗塞患者都有吸菸習慣。統計上，有吸菸的人發生心血管事件的機會比起未吸菸者多出兩到四倍，可見吸菸不單單影響肺功能，對心臟血管的傷害更是十分顯著。

「控制危險因子，積極戒菸減重」是保護心臟血管的重要方針。朋友們，讓我們彼此勉勵，一同降低急性心肌梗塞對我們生命與家庭造成的威脅。

(文／陳冠任（新光醫院心臟內科主治醫師）

陳冠任小檔案



◆現任：

◎新光醫院心臟內科主治醫師 學歷：

◎高雄醫學大學醫學系畢業 ◆經歷：

◎ 國泰綜合醫院內科住院醫師

◎ 國泰綜合醫院心臟內科總醫師

◎ 國泰綜合醫院心臟內科研究員

◎ 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師

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