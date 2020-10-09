你卸妝對了嗎？正確卸妝10大步驟

卸妝Step.5 先極小圈揉一下睫毛根部卸眼線，再左右來回10下卸睫毛膏。也可在卸全臉之前，使用眼部專用卸妝品來處理睫毛膏、眼線、眼影。未上眼妝者，可忽略此步驟。

注意：卸妝按摩或沖水的時候眼睛要緊閉，避免任何卸妝品滲入眼內引起不適。