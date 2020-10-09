你卸妝對了嗎？正確卸妝10大步驟
因為卸妝太重要，卸妝油又是目前最溫和乾淨的選擇，所以我們直接用卸妝油來示範該怎麼做吧！
卸妝Step.1 保持手乾、臉乾的狀態。
Don’t不要先加水 先加了水的卸妝油＝ 已經先被乳化的卸妝乳了， 這樣溶妝的效果會剩不到一半， 也就無法卸乾淨了。
卸妝Step.2 倒出足量的卸妝油在手上，約滿手的量。
Don’t太少量 太少量的卸妝油會無法順利在臉上推動。
還是不加水 若因為不好推動，就在這個步驟就擅自加水覺得比較好推，這樣卸妝油的功用就接近失效了。
卸妝Step.3 雙手輕輕搓揉，將卸妝油佈滿整個手掌。
不要 不要用卸妝綿 卸妝最好的方法是用手，而不是用卸妝棉，避免過度摩擦。
卸妝Step.4 將卸妝油全臉均勻分布。
小心 避免手上的卸妝油滴下來。
Don’t 均勻分布是重點， 因為你必須每個局部都卸乾淨以免產生局部痘。
卸妝Step.5 先極小圈揉一下睫毛根部卸眼線，再左右來回10下卸睫毛膏。也可在卸全臉之前，使用眼部專用卸妝品來處理睫毛膏、眼線、眼影。未上眼妝者，可忽略此步驟。
注意：卸妝按摩或沖水的時候眼睛要緊閉，避免任何卸妝品滲入眼內引起不適。
卸妝Step.6 按摩的區域分成額頭、兩頰、腮幫子、鼻子鼻翼、眼週、下巴。
每個區域都要按摩至少20圈，不能偷懶。但全臉按摩完畢不超過2 分鐘。
Don’t 別只在兩頰狂按摩，小心卸妝卸成關公臉！
注意 別只隨便畫個兩圈，否則粉容易卡在毛孔及皮膚的紋路溝槽內，妝需要足夠的按摩時間才能徹底被溶出。
卸妝Step.7 乳化 分幾次加水按摩臉部，直到洗出來的水都已經是透明的，沒有任何乳白色，才是乳化完成。
不要 不要直接用化妝綿擦掉就結束卸妝，絕對會變大痘臉 。
卸妝Step.8 先把已經髒掉的卸妝油沖乾淨，後續使用洗面乳的時候才能用量更省、更容易洗乾淨。
小心 卸妝按摩時不夠，沖水時間太短，洗臉才用力洗個兩三次，那樣反而是卸不乾淨又傷了肌膚。
卸妝Step.9 等感覺不到滑膩、在臉上的覆蓋物（ 原本的底妝及卸妝油） 都已經順利被移除，再用洗面乳洗臉。
Don’t 卸妝後要馬上用洗面乳洗臉，別等洗頭洗澡後才洗臉喔！
卸妝Step.10 倘若眼角、眼周還有黑黑的殘留， 可用棉花棒沾一些眼霜擦掉。
未上眼妝者， 可忽略此步驟。
(本圖文摘自ELSA著《我也不想一直長痘痘：長第一顆痘就該看的保養書》，幸福文化提供)
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