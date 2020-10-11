你該注意的10大洗臉正確觀念

NG洗臉機 可以洗掉痘痘？

錯！紅腫傷口、敏感時期是不該一直磨損的。否則可能會更容易脫皮、感染。

NG洗卸兩用 省時又方便？

錯！卸妝洗臉分開處理，否則兩樣都做不好還傷肌膚。

NG卸妝乳 紅腫痘就要用卸妝乳？

錯！卸妝乳的刺激值其實蠻高的。不建議使用！

NG臉不乾淨就要用 搓屑去角質才乾淨？

錯！ 屑屑並非老廢角質，那只是魔術效果，越搓越傷皮膚。

NG濕布面膜 便宜的天天敷也不心疼？

錯！腫痘敏感肌膚不可以在這時候敷濕布面膜，可以改泥狀或是凍狀面膜。

NG綠豆粉磨臉 臉上凸凸刺刺都能磨平？

錯！這樣只會更傷害肌膚，有紅腫傷口的時候，不可以去角質。

NG洗臉皂 強力去油才不會冒痘？

錯！皂的去污力對已經脫皮、乾燥、冒痘的人實在太強了。肥皂不能用在這個時期。

NG不洗臉、不洗頭就睡覺？

錯！髮雕或是油膩的髮油會沾染枕頭，所以除了每天都要洗頭之外，枕巾一定要常換。

NG化妝水噴不停 一直噴就能保濕？

錯！一直噴只會讓臉上水分蒸發更快，臉更乾燥甚致脫皮。

NG擠掉、摳掉 粉刺痘痘不清出來不行？ 錯！用工具挖才會傷皮膚，害你痘痘永遠冒不停。

(本文摘自ELSA著《我也不想一直長痘痘：長第一顆痘就該看的保養書》，幸福文化提供)

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