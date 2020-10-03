德儀亞洲區副總裁李原榮 靠運動訓練專注度

養生健康已經成功內化成他生活的一部分，儘管工作繁忙，仍會固定抽出時間慢跑，德州儀器亞洲區副總裁暨台灣、韓國與南亞區總裁李原榮講起來話來中氣十足，身材精實的他，絲毫不見年齡接近半百的模樣。李原榮說，固定慢跑、騎腳踏車已經是他的日常生活，更是他訓練專注度的方式。

德州儀器高居全球前十大IDM大廠，主要進攻電源管理、高速訊號等市場，全球眾多生產據點，其中台灣更是德州儀器的封測重鎮，且與台積電具有密切合作關係，身為亞洲區副總裁的李原榮更是公司在亞洲的重要大將，因此工作、會議交織不斷的他，每天工作時間幾乎都是12小時。

不過，即便工作再怎麼忙碌，他都會抽出時間慢跑。李原榮說，他每天早上大約都3～4點起床，接著就會慢跑20公里左右，6～7點就回家邊吃早餐、邊收郵件，大約8點到公司開始一天的工作。

談起慢跑的起源，李原榮說，當初當兵期間抽到傘兵，早晚各跑5千公尺已經成為稀鬆平常的事情，退伍後其實有一大時間並沒有運動習慣，後來開始逐步重視自己的身體健康，就會固定抽空跑個幾公里。

直到有一年，公司有位同事邀約，希望能在辦公室找幾位同事一起挑戰富邦馬拉松，於是便開始踏入長跑生活，「跑著跑著，發現跑步的時候相當容易集中精神，且能夠思考一天的規劃，因此開始愛上慢跑」。

談起第一次的馬拉松比賽，李原榮說，其實成績不是太好，且對自己來說，因為第一次挑戰馬拉松，因此完賽對他來說已經是最好的表現，但完成比賽後也讓他感到精疲力盡，但反倒開啟了他後續的馬拉松人生。

李原榮說，接著自己又報名了數場馬拉松比賽，不論是國內或國際知名的馬拉松比賽他都有參加，好比萬金石馬拉松、柏林馬拉松及大阪馬拉松比賽等他都有參與，最好的成績有達到3小時04分。

跨入了馬拉松的世界後，也激起了辦公室間的運動風潮。李原榮指出，後來更有同事揪團參加鐵人三項比賽，回憶起第一次的鐵人三項，包含游泳、騎腳車及慢跑一共51.5公里，由於有了馬拉松的基礎，因此完賽後沒有感到太累，後續又參加了十幾場的鐵人三項，替自己的運動養生添上新的一頁。

不過，熱愛運動的李原榮也並非沒有在慢跑上遇到挑戰。他說，有一次他與朋友一同參加一場馬拉松比賽，不過幾乎整條路都是上坡，「往山頂一看，腿就軟了，雖然從頭到尾都跑得非常痛苦，不過最後還是把它完成。」

在公司提倡運動健康風氣帶動下，李原榮更在台灣德州儀器推動「健康動起來」，鼓勵員工重視健康及對社會做出貢獻，為每年參與最踴躍、迴響最多的重要活動之一。由於志工服務與社會貢獻作為全球德州儀器員工的共同的價值，「健康動起來」將德州儀器同仁的運動成果直接轉換為公益捐贈，進一步鼓勵同仁以行善為契機，養成每日的運動習慣。

雖然2020年活動受到疫情影響，但李原榮也沒有中斷這項活動，使「健康動起來」轉為線上參與專案，讓愛心、運動不間斷，將以有氧、伸展等在家中可簡單進行的運動為主要推廣，用影片教學、社群連結員工們「疫」起動起來，將持續計算員工累計參與捐贈相應的愛心，為社會上需要扶助的兒少機構盡一份心力。

運動風氣不僅從李原榮身上吹向公司，他更將其帶進家庭。他說，太太偶爾也會與他去慢跑，他更曾帶全家人前去爬大雪山，當時從由於坡度相當陡峭，因此海拔也快速從1千多公尺上升到2千3百多公尺，到達頂點的景色相當優美，可以瞭望台中海線。不過他也開玩笑說「從那次之後，兒子女兒也不太願意跟他一起去運動，因為太累了。」

李原榮說，雖然運動不是一件輕鬆的活動，但是可以鼓勵自己一步一腳印的完成目標，就好比他在鼓勵公司的業務，不要覺得業績目標很遠，一步一步地邁向目標總是可以完成的。

延伸閱讀

紅心辣椒總經理梁國雄 讓運動變成好玩的事

50歲「少女」Linda 透過健身擺脫憂鬱症

理律律師張婉婷 接受挑戰 享受跑步