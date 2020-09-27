智慧手環測睡眠…醫師：參考就好

藝人小鬼黃鴻升因心血管疾病猝逝，喚起民眾對平時自我身體健康監測的重視，相關穿戴裝置如Apple Watch、小米手環等詢問度暴增，但睡眠中心醫師提醒，目前市售的穿戴型裝置對心率、血壓等偵測或多或少有幫助，但對於睡眠偵測的結果多半只能「參考用」，民眾若是因睡眠問題造成困擾，最好還是要到大醫院接受檢查。

台灣睡眠醫學會理事長、新光醫院睡眠中心主任林嘉謨表示，目前市面上的穿戴型裝置，大多是透過APP來進行監測，所得出來的數值頂多只能做為醫師治療上的「參考」，並不能當作診斷依據，若要得知進一步數值結果，還是要透過院內的專業儀器才有辦法檢查。

以穿戴裝置的睡眠監測來看，林嘉謨認為，目前市售產品少了腦波偵測、向量儀、光度計等配備，因此就算患者拿出穿戴裝置上所偵測到的深層睡眠僅一小時，醫師多半仍無從得知睡眠時的腦波狀況、翻身次數等資料。

至於部分穿戴裝置打出具血氧偵測功能，林嘉謨也說，若要符合醫療規格，血氧計必須要每三秒監測一次血氧濃度，所得出來的數據才更精準。國內類似Apple Watch的專業監測穿戴裝置並不是沒有，只不過一台動輒破10萬的價格並不是人人都負擔的起。

不過像小米手環、Apple Watch這類型的健康穿戴裝置，林嘉謨認為，因具有偵測心率、血壓等功能，還是對心血管疾病的預防能夠產生作用，加上具有通知家人的功能，因此仍算有其意義，一切就看消費者要如何衡量。

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