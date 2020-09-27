名醫問診》改善頭頸癌電療副作用 中醫來幫忙

彰化縣的陳先生因得了鼻咽癌而接受治療四年多，家賣爌肉飯的他一直有個困擾，就是電療後脖子總覺得緊緊的，抬頭時感覺更明顯，偶爾低頭還會抽筋，時不時便要按摩頸部才會舒服一點，脖子好像被幾根木頭頂著的感覺讓他工作十分不便。

而台中縣的林小姐則是一位頭頸癌患者，接受電療後脖子紅腫緊繃，皮膚破皮，口乾口水少，嘴巴張不太開，只能吃流質的食物，吞水也要費好一番功夫，看著其他人能正常進食，林小姐只能無奈地問「醫生，我也好想大口大口的吃東西，有沒有什麼辦法能改善這個問題呢？」

以上這些困擾都是接受放射線治療後的副作用。隨著醫療進步，頭頸部癌症在接受治療後都有不錯的成效，但往往留下輕重不等的副作用，如皮膚潮紅刺痛、唾液減少、吞嚥困難、頸部肌肉僵硬纖維化等。

愈來愈多人在治療癌症時，會同時尋求中醫治療。健保署自2009年起針對癌症住院接受放療、化療、手術的患者提供中醫會診，透過針灸、推拿及中藥等，減輕癌症患者在治療過程中發生的副作用，療效非常顯著。

放射線在中醫歸類為「火熱之邪」，會損津耗液，灼陰傷血，長久下來影響氣血與經脈運行，導致經絡不通，另一方面因長期氣血受到阻礙，以致肌肉筋脈失去營養，活動能力減低，因而有「不通則痛，不榮則痛」的症狀。中醫治療此類病患會以針灸來疏通頭頸部經絡氣血的運行，同時配合中藥加以調養，化瘀通絡，減除不適。患者在家可適當地進行口部及頭頸活動度訓練，維持肌肉韌性，運動以緩和、漸進、不痛為原則。

罹癌患者不僅身體受折磨，心情也備感煎熬，病患需要身邊親朋好友的扶持，聖經上說：「喜樂的心乃是良藥。」透過安慰與鼓勵，使患者的心情能穩定，才是最好的解藥，並且能勇敢的面對身體的不舒服，進一步接受良好的治療，得到好的調養效果，使得心情與身體的關係變為良性循環，才能逐漸恢復原初的健康。

(文／侯俊成 彰化基督教醫院中醫部主治醫師 )

侯俊成小檔案



◆現任：

◎彰化基督教醫院中醫部主治醫師 學歷：

◎中國醫藥大學中醫研究所中醫 碩士 ◎加拿大溫哥華總醫院Healing Touch Center進修 ◆經歷：

◎台北市立萬芳醫院中醫科主治 醫師 圖／彰化基督教醫院

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