CEO養生》紅心辣椒總經理梁國雄 讓運動變成好玩的事

培養運動習慣，對不少意志力不堅定的人來說，最難的就在於「持續」。但若把運動變得有趣，或許持之以恆就不是一件太困難的事情。遊戲廠商紅心辣椒集團總經理梁國雄說，上半年受到疫情影響，健身場館、運動中心通通關閉，卻意外開啟了他用任天堂Switch「健身環」運動的契機，嘗試逾一個月下來，他發現把運動「遊戲化」正是能培養習慣、讓人持之以恆的一大關鍵。

1979年出生，梁國雄畢業於文化大學日本所，2009年進紅心辣椒任職商務，十年間快速升任。熱愛日本文化的他，2012年做了兩款重要產品《信喵之野望》、《大航海時代》，是當年表現相當亮眼的產品。今年9月1日，梁國雄正式升任紅心辣椒總經理，是集團成立至今最年輕的總經理。

今年邁入不惑之年的梁國雄，談起「養生」話題，「連我自己都覺得好笑！」，過去少有運動習慣的他，坦承「身體真的不太好」。因為遊戲產業的特性，玩家上線的高峰期通常在晚上6點～凌晨0點，若碰到新產品上線還得熬夜盯著，才能在第一時間處理遊戲內的bug或待機狀況，在這樣的工作模式下，晚睡、吃宵夜自然而然變成家常便飯。

「35歲之前這樣都還好，但35歲後負擔就明顯變大」，加上因為擔任管理職，工作壓力增加，兩年前梁國雄的身體開始出現警訊，除了嚴重過敏以外，失眠、體重上升、高血壓通通找上門，就醫後確認是「自律神經失調」。也正是因為這樣，梁國雄才下定決心開始運動。

梁國雄說，「2018年底最先接觸的是跑步，不過剛開始連跑青年公園一圈半（約三公里）都會喘吁吁」，後來他固定在每天晚上9點～10點間去堅持跑步，才一點點看到進步，「因為喜歡LINE的熊大，去年就去報名了熊大四公里的路跑；隔一個月又報名寶礦力的八公里路跑」，到去年底，梁國雄挑戰21公里的半馬，「這是我人生第一次半馬，有認真跑完！」。

「我會一邊跑步一邊聽政論節目或Podcast，吸收新知。對我來說，跑步就是跟自己對話、釐清思緒的最佳時間。」然而，時序邁入夏天，「晚上11點出門，還是30幾度，真的跑不下去！」炎熱的高溫卻讓梁國雄跑步的計畫被打亂，卻也開啟了他用Switch《健身環大冒險》運動的契機。

《健身環大冒險》的劇情不複雜：玩家不小心釋放了靈環中的精靈，接下來要帶著靈環去打倒惡魔，途中需要跑步前進，還要常常按壓靈環做出各種跳躍、飛升、撿寶物等工作，若碰到惡魔或其黨羽，則要做出相應的健身動作，例如深蹲、平板支撐、划船等，才能打敗敵人。遊戲內共有60個運動項目，全部都是經由專家指導後挑出的動作，分成肌肉訓練系列、瑜伽系列、節奏系列等，讓玩家只要投入劇情，就能全身「動起來」。

用聰明的方法來培養運動習慣

雙子座的梁國雄自嘲，「我是很沒有定性的人，所以才更需要聰明的方法來培養運動習慣」，長期做單一個運動本來就容易讓人膩，但把運動「遊戲化」則讓人很有動力，「跟著劇情一關一關過，效果奇佳！」，健身環也不需要受到時間、空間的限制，只要有Switch跟電視就能開始。「遊戲內有很多成就系統的指標，例如做幾個深蹲，就給你一個『深蹲名人』的封號，這樣遊戲化的目標，讓人更樂意進行」。

梁國雄表示，目前使用Switch健身環已持續超過一個月，遇到周末也不會休息，每天晚上9點開始做45分鐘，洗個澡休息一下後，10點半左右又可以回到工作上，12點就寢。培養規律的運動與睡眠後，也讓他的身體狀況明顯改善不少。

梁國雄分享，另外一個讓運動持續的訣竅，則是「買禮物給自己」，像是比較好的運動手錶、鞋子、體脂計、衣服等等，舉凡跟運動有相關的，他都會在達到一個里程碑時購入，給自己當做獎勵，期許自己往下個目標邁進，「這一點也很適合容易失去興趣的雙子座」。

不過這麼認真運動，飲食方面是否有一起調整嗎？聊到這個，梁國雄一臉認真：「吃是人生一大樂趣，不可以被剝奪！」，「我自己很愛各種美食，不管是傳統小吃、日本料理我都喜歡，IG上也都在追蹤美食照片，加上我老闆（紅心辣椒董事長鄧潤澤）也是美食家，常常帶我們吃好料，對忌口這一點，我真的沒輒！」他笑道，「既然無法忌口，那就認真、認命運動吧！」

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