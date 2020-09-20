糖尿病時鐘快轉 每3分鐘多1糖友

作息不正常 飲食精緻化 年輕病人激增

國內糖尿病時鐘有多快？中華民國糖尿病衛教學會在2019年所做的調查顯示，國內每年約新增16萬名糖尿病患者，相當於每3分鐘就有1人新增確診，其中第2型糖尿病的年輕新增確診者成長更是顯著，不但40至64歲患者占比59％最高，20～40歲的年輕族群確診比例也快速上升。

糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，糖尿病在國內20～39歲間的盛行率，已從2013～2014年的10.9上升到2013～2015年的11.6，顯示40歲以下的年輕族群第2型糖尿病發病率逐年攀升，在現代生活步調快的節奏下，民眾不可不慎。

杜思德指出，第2型糖尿病盛行率與心臟衰竭個案數有明顯正向關，近年來更發現，第2型糖尿病患者在發病前一年會伴隨慢性腎臟病，台灣2000年至2014年間光是受到第2型糖尿病影響，就造成慢性腎衰竭個案4.07倍的成長、併發透析住院個案成長更達3倍，心衰竭個案數與住院個案也分別有1.85與2.6倍增加。

杜思德說，正確糖尿病控制，除讓飯前血糖、飯後血糖、糖化血色素都達標外，也要早期控制三高，以降低心血管共病風險。

杜思德分析，現代人生活作息不正常、偏好甜食和精緻化飲食文化等影響，是20～40歲年輕族群確診糖尿病數量激增的主因。

腸泌素控糖 降低共病風險

糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，目前臨床使用的抗糖尿病藥物很多，除了磺醯尿素類、雙胍類藥物能促進胰島素分泌外，還有腸泌素經研究證實可幫助8成病友將糖化血色素控制在7以下，保護心血管健康，降低共病風險。

今年56歲的涂女士，3年前確診為第2型糖尿病，當時她身高155公分、體重卻高達69.1公斤，經確診為糖尿病後，她起初一天只吃一顆藥控制血糖，3年來也不知效果如何，直到今年5月，涂女士再因膝痛就醫，一驗才發現血糖控制不良，糖化血色素高達9％，BMI約28.8。

開業醫師陳宏麟表示，涂女士改用腸泌素治療後，從5月底至今，糖化血色素已從9％降到6.3％，體重也從69.1公斤直降到62.6公斤，3個多月體重就減少6.5公斤，原本膝蓋痛到無法行走，只能靠止痛藥控制，現在不但不需服止痛藥，還可以每天走平路40～60分鐘。

陳宏麟說，糖尿病治療觀念已從控制血糖為中心轉變為保護身體器官為中心，腸泌素治療就是一種超前部署觀念，不僅能減少肝臟葡萄糖新生，刺激胰臟分泌胰島素，還能有效延緩胃排空，進而產生飽足感抑制食慾，達到降低糖化血色素與合併症風險。

( 中國時報 陳人齊 )

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