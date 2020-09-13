秋燥來訪 進補首選甘淡飲食

養好肺脾腎迎客 預防口乾便祕

時序入秋，再過幾天就要迎來秋分。中醫表示，根據中醫「春夏養陽、秋冬養陰」的原則，現在已經進入秋季進補的季節，在秋分節氣，養生要注重對肺脾腎三臟的養護，可適當選用中草藥煎服，例如茯苓、芡實、蓮子等，但秋季進補也不可亂補，這個時候的養生保健應注意5種原則。

中醫師公會主委陳潮宗表示，《遵生八箋》指出「秋氣燥，易食麻以潤其燥」，意即秋分節氣乾燥，應當多進食些如蜂蜜、芝麻、杏仁等性滋潤味甘淡的食品，既補脾胃又能養肺潤腸。

吃太多辛味容易傷肝

水果方面，可多吃梨、柿、柑橘、香蕉等，果蔬則可多食胡蘿蔔、冬瓜、銀耳等以及豆類及豆製品，還有菌類、海帶、紫菜等。瓜果蔬菜中含有的豐富水分、維生素、纖維等，對預防秋分期間最易出現的口鼻目乾、皮膚粗糙、大便祕結等大有裨益。

第二，經過一個夏天的折騰，不少人因為食慾下降可能導致營養不足。陳潮宗表示，秋分的進補需要注意食物的多樣性，保證營養平衡，才能夠補充「苦夏」的損失。民眾應在平衡飲食五味的基礎上，適當增加甘、淡、酸、滋潤等食物的進食，生津潤燥，防治秋季咽喉乾燥、腸燥便祕等不良反應。

第三，肺屬金，通氣於秋，肺氣盛於秋。陳潮宗表示，中醫認為，金克木，即肺氣太盛可損傷肝的功能，因此秋天要少吃辛味，以防肺氣太盛，且要多食酸味，以增加肝臟的功能，抵禦過剩肺氣的侵入。因此，秋分節氣要少吃蔥、姜、韭、蒜、椒等，適量多吃酸味的水果和蔬菜。

早餐以粥為主健脾胃

另外，陳潮宗表示，秋季燥邪當令，肺與秋季燥氣相通，容易感受秋燥之邪，而苦性燥，苦燥之品易傷津耗氣。秋分食補要注意少吃苦味以及乾燥的食物，以免加重秋燥不適。

陳潮宗表示，初秋時節，不少地方仍然濕熱交蒸，導致脾胃內需，抵抗力下降。他建議民眾，每天早晨吃粥，有極好的健脾胃、補中氣的功能，可選擇甘蔗粥、玉竹粥、沙參粥、黃精粥等。

(中國時報 林周義 )

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