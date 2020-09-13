名醫問診》管理糖尿病的新好幫手 連續血糖偵測儀

糖尿病是典型的「生活習慣病」。從農業社會的富貴病，演變成工業社會的文明病，再演變成現今網際網路時代的流行病。

台灣目前糖尿病的新患者愈來愈多，年齡層愈來愈低，糖尿病不再是老人的專利，而是可能發生在你我的身上。根據2015年全世界一個大規模調查顯示：台灣20歲到80歲的成年人，每十個人就有一個人有糖尿病，比率高達10％。這百分比不但超過全世界的平均8.8％，也超過亞太地區的9.3％。台灣四周的鄰居比如北方的日本7.6％，南韓8.7％。南方的鄰居菲律賓6％，愈南6％，泰國8％。

這些鄰國成人糖尿病比率都比台灣低。然而全台灣大約180萬的糖尿病患中，只有約100萬人被確實診斷出來，原因在於糖尿病本身沒有明顯的症狀。但是糖尿病若無有效控制，時間拖得愈久，像是腎功能低下、視網膜出血、心腦血管硬化、足部潰瘍、牙周病等合併症就會接踵而至。換句話說，糖尿病患者為了十年後、20年後仍保有健康的大腦、心臟、腎臟、眼睛、牙齒，應該從今天起積極治療糖尿病。

「黃帝內經」有言：「上工治未病，中工治已病。」意思是說，普通的醫生只治療疾病，好醫生要能預防疾病。因此，對於糖尿病，我們不僅希望沒有糖尿病的人要預防罹病，已有糖尿病的人也要預防糖尿病合併症的發生 。

積極控制血糖的方法，除了飲食治療、持續運動、定期服藥之外，定期自我血糖監測也是糖尿病管理中重要的一環。「連續血糖偵測儀」是一種高科技產品，大小如十元硬幣，它緊貼在肚皮上，內側有支小軟針植入在肚皮下，放置過程不到30秒，上面再貼上一片防水透明膠布便可開始運作。它可以在肚皮放置三到七天，期間可以正常洗澡、游泳。這個小儀器會每五分鐘自動測量一次血糖，每天總計測量288次。這288次血糖值可以形成一條連續曲線，最高值、最低值、平均值一目了然。相形之下，傳統血糖機就沒有如此強大的功能。

目前已有一些醫院可提供這項先進的檢查，自費價格約5,000元。對於想要確實了解自己血糖動態的病友而言，不管其病情嚴重程度，均可以從這項檢查中獲得許多寶貴的資訊。

黃中研醫師 黃中研小檔案 ◆現任：

◎新光醫院內分泌糖尿病科主任 ◆學歷：

◎台北醫學大學醫學系醫學士 ◆經歷：

◎新光醫院內分泌糖尿病科主任

◎新光醫院內分泌糖尿病科主治 醫師

(文／黃中研 新光醫院內分泌糖尿病科主任 圖／新光醫院提供 )

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