每月頭痛4次 該看醫生了

「頭痛不是病」這句話的觀念恐怕要改一改了，根據統計，國內約200萬人有偏頭痛問題，盛行率為9.1％，其中女性達14.4％，是男性的3倍，尤其20至40歲輕熟女，平均每5人就有1個鬧偏頭痛。醫師提醒，頭痛不是「症狀」而是「疾病」，只要每月偏頭痛吃超過4次止痛藥，就該找神經科頭痛專門醫師診治。

台灣有200萬人罹患

台灣頭痛學會理事長、奇美醫院全人醫療科主任林高章表示，偏頭痛屬於一種體質性頭痛（原發性頭痛），病因來自於三叉神經敏感化，以及腦血管的神經性發炎，雖沒立即危險性，但痛起來常嚴重影響日常生活。

一名熟女從高中開始偏頭痛，過去20年來，學媽媽喝感冒糖漿治療，一開始效果很好，但隨著頭痛發生越來越頻繁，也越喝越重，最多一天喝8瓶才能控制，長期下來一不喝感冒糖漿就全身不對勁。

台灣頭痛學會名譽理事長、台北榮總神經醫學中心主任王署君指出，偏頭痛如果不妥善控制，容易變成「慢性偏頭痛」或「藥物過量型頭痛」，該熟女就是兩種的結合，為「慢性每日頭痛合併藥物濫用」。

調整作息 減少發作

王署君提醒，患者自行買成藥或藉由感冒糖漿中的止痛藥（乙醯氨酚）成分止痛，不僅容易成癮，還可能讓病情惡化，千萬別把偏頭痛當成「症狀」，而應視為需治療的「疾病」。

頭痛持續3個月以上、每月15天以上、每天4小時以上，且15天中有8天被診斷為偏頭痛，即為慢性偏頭痛，而每月只要因偏頭痛使用超過4次止痛藥，即該就醫。

王署君說，原本用於醫美除皺的肉毒桿菌素，意外發現能改善偏頭痛，健保今年2月起也有條件給付肉毒桿菌素用於慢性偏頭痛的預防性治療；另搭配生活調適，作息正常、充足睡眠、規律運動，每天補充2000至2500cc水分，避免菸酒與過度激烈運動，都能有效減少發作。( 中國時報 鄭郁蓁 )

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